Les Arabes aux JO de Paris 2024 : Hafnaoui, Jendoubi, Barshim, Jabeur, Sherif et les autres   

À un an des Jeux olympiques, comment les athlètes arabes se préparent-ils pour avoir une chance de décrocher l’or ? Tour d’horizon des athlètes arabes les plus en vue… Dont trois Tunisiens qui ont de l’appétit à en revendre.

Par Reem Abulleil *

Aux Jeux olympiques de Tokyo il y a deux ans, le Tunisien Ahmed Hafnaoui a été l’une des plus grandes surprises des Jeux en remportant l’or au 400 m nage libre, à seulement 18 ans, gagnant la course au couloir 8 : il avait nagé le moins vite parmi les huit qualifiés.

Hafnaoui a gagné près de trois secondes sur son record personnel à Tokyo et a reçu d’énormes éloges – y compris de la part du légendaire Michael Phelps – pour son étonnant exploit.

Après Tokyo, Hafnaoui est allé à l’Université de l’Indiana pour étudier et rejoindre son programme de natation, mais n’était pas éligible pour concourir pour les Hoosiers lors de la saison 2022/23 pour des raisons académiques. Le Tunisien a eu besoin de temps pour travailler son anglais et s’acclimater à son nouvel environnement, et a obtenu le statut de «qualifié partiel» pour garder sa bourse et s’entraîner avec ses coéquipiers. Il pourra concourir pour l’Indiana à partir de l’automne.

Ne pas être en mesure de représenter son université dans les NCAA ne signifie pas que Hafnaoui ne travaillait pas sans relâche sur son art et engrangeait de précieux gains dans la piscine.

Hafnaoui sur la route des étoiles

Il y a deux semaines, à Fukuoka, au Japon, le Nord-Africain est devenu champion du monde du 800 m nage libre en montant sur le podium devant l’Australien Samuel Short et l’Américain Bobby Finke avec un temps de 7:37.00 (troisième meilleur temps jamais enregistré dans cette épreuve).

Quelques jours plus tôt, il avait décroché l’argent au 400 m libre, établissant ainsi un nouveau record d’Afrique.

Le prodige tunisien a sérieusement signalé ses intentions à Fukuoka, et à un an exactement des Jeux olympiques de Paris 2024, il a rappelé de manière éclatante qu’il y a beaucoup à attendre du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord à ces jeux.

Les nageurs égyptiens chercheront à imiter le succès de Hafnaoui aux Jeux olympiques avec Marwan El Kamash et Abdelrahman Sameh établissant tous deux de nouveaux records nationaux dans leurs courses respectives à Fukuoka la semaine dernière.

El Kamash a été le 10e plus rapide du 800 m nage libre, ratant la finale de seulement deux places et battant la précédente marque égyptienne de son compatriote Ahmed Akram de plus de trois secondes.

Pendant ce temps, Sameh a établi un nouveau record égyptien en franchissant les manches et les demi-finales pour se qualifier pour la finale du 50 m papillon avec un temps de 22,94 secondes.

Jendoubi sur la bonne voie

Un autre médaillé olympique tunisien qui a fait sa marque à Tokyo, le taekwondoïste Mohamed Khalil Jendoubi. Il a d’abord fait la une des journaux en tant que sosie de Bruno Fernandes, mais s’est rapidement fait connaître pour son impressionnante médaille d’argent dans la catégorie des -58 kg à Tokyo.

En novembre dernier, Jendoubi a dominé pour la première fois le classement mondial dans sa catégorie de poids. Actuellement n°1 au classement olympique et n°3 mondial, il a ajouté 20 précieux points à sa notation olympique en décrochant l’or au World Taekwondo Grand Prix Challenger à Dakar cette semaine.

Les cinq premiers du classement fin 2023 se qualifient d’office pour Paris 2024 et difficile d’imaginer que Jendoubi n’en fera pas partie. Il visera à terminer une marche plus haut sur le podium olympique l’an prochain.

En football plus tôt ce mois-ci, l’équipe masculine marocaine a battu l’Égypte en finale de la Coupe d’Afrique des Nations U23 alors que les deux pays arabes ont obtenu leur place pour les Jeux de Paris 2024.

L’Égyptien Ibrahim Adel a été nommé meilleur joueur du tournoi, tandis que l’ailier marocain et barcelonais Abdessamad Ezzalzouli a été le meilleur buteur avec trois buts.

Davantage de nations arabes ont la chance de se qualifier via l’Asie et compte tenu de ce que le Maroc a pu réaliser lors de la Coupe du monde du Qatar 2022, les équipes U23 de la région seront désireuses de montrer qu’il y a plus de talents dans le pipeline capables d’exceller sur la scène mondiale.

Ons Jabeur pourrait y être aussi

En tennis, la Tunisienne Ons Jabeur et l’Egyptien Mayar Sherif espèrent s’affronter sur les courts en terre battue de Roland Garros à Paris 2024. Le club, qui accueille chaque année l’Open de France et accueillera l’épreuve de tennis aux Jeux olympiques de l’année prochaine, a été un terrain de chasse heureux pour Jabeur dans le passé. La n°5 mondiale a remporté le titre junior de Roland Garros en 2011 et a atteint les quarts de finale féminins cette année, ratant de peu une place en demi-finale.

Sherif est une spécialiste de la terre battue et compte bien saisir ses chances dans une compétition qui a connu de nombreuses surprises lors des précédentes éditions des Jeux.

En athlétisme, le triple champion du monde de saut en hauteur et médaillé d’or olympique en titre, Mutaz Barshim, du Qatar, visera une autre médaille, mais cette fois, il ne la partagera avec personne s’il en a l’occasion. À Tokyo, Barshim et son bon ami et rival Gianmarco Tamberi d’Italie ont choisi de se partager la médaille d’or olympique après avoir tous deux franchi 2,37 m en finale. S’ils en ont à nouveau l’occasion, ils ont déclaré qu’ils continueraient à concourir jusqu’à ce que l’un d’eux l’emporte. Barshim a récemment décroché l’or dans l’étape de la Diamond League en Silésie, en Pologne, avec un saut de 2,36 m, le meilleur au monde, et le Qatari pense qu’il peut encore grimper à 2,40 m. «Je pense que j’ai encore un saut de 2,40 en moi, j’espère cette année», a déclaré l’athlète de 32 ans.

Barshim, El Sissy, Gohar et les autres

Barshim a remporté deux médailles d’argent et une d’or aux Jeux olympiques depuis ses débuts aux Jeux de Londres en 2012.

Pendant ce temps, Ziad El Sissy est devenu le premier médaillé égyptien aux Championnats du monde d’escrime mardi à Milan en remportant le bronze au sabre individuel. Désormais classé n°4 mondial et n°3 au classement olympique, El Sissy, marié au n°1 mondial de squash Nouran Gohar, aura pour objectif d’imiter son compatriote Alaa Abouelkassem, devenu le premier médaillé olympique d’escrime d’Afrique lorsqu’il a remporté l’argent à Londres 2012.

Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite ont qualifié des équipes pour le saut d’obstacles équestre à Paris 2024 après avoir obtenu des places dans une épreuve de qualification directe à Doha en février. Les Saoudiens ont remporté une médaille de bronze par équipe aux Jeux olympiques de Londres il y a 11 ans, tandis que les Émirats arabes unis enverront pour la première fois une équipe complète de cavaliers aux Jeux. «C’est très excitant pour notre pays», a déclaré le cavalier émirati Abdullah Al Marri à The National News.

«Les Émirats arabes unis se qualifient rarement pour les épreuves par équipe aux Jeux olympiques et ont tendance à ne pas avoir beaucoup d’athlètes dans l’ensemble. Nous avons maintenant une excellente occasion d’encourager tout le pays à nous soutenir, et peut-être à découvrir un intérêt ou un amour pour les sports équestres. C’est une perspective excitante», a-t-il ajouté.

Les perspectives passionnantes sont nombreuses pour la région Mena alors que le compte à rebours pour les Jeux olympiques de 2024 a commencé.

Les athlètes arabes ont remporté 18 médailles à Tokyo en 2021. Depuis lors, nous avons assisté à plusieurs performances impressionnantes de la région sur certaines des plus grandes scènes sportives. De plus en plus de jeunes talents émergent dans la région à une époque où de nombreux champions arabes brillent à l’échelle mondiale et inspirent les autres. Plus de bourses sportives sont offertes à nos adolescents aux États-Unis, où ils peuvent s’entraîner et rivaliser avec les meilleurs. De plus en plus de clubs européens recrutent nos footballeurs. Plus de joueurs veulent être les prochains Ons Jabeur ou Mohamed Salah. Nos athlètes ont quelque chose de bien plus puissant que le talent et l’ambition. Ils ont maintenant la foi.

Journaliste et rédactrice multimédia égyptienne avec plus d’une décennie d’expérience dans la couverture du sport aux niveaux régional et international.

Traduit de l’anglais.

* Journaliste égyptienne spécialisée dans les sports.

Source : The National News.