Ayoub Hafnaoui veut être le plus grand champion olympique tunisien  

Le nageur double champion du monde Ahmed Ayoub Hafnaoui a déclaré mercredi 2 août 2023 qu’il voudrait devenir le plus grand champion olympique tunisien aux Jeux de Paris l’année prochaine.

Le nageur de 20 ans, qui a remporté les médailles d’or du 800 m et du 1 500 m nage libre aux championnats du monde au Japon la semaine dernière, a déclaré qu’il voulait «battre le record du Tunisien ayant le plus de médailles et battre tous les records du monde» de sa discipline.

Le coureur de fond Mohamed Gammoudi est le champion olympique le plus titré de Tunisie avec quatre médailles entre 1964 et 1972.

Hafnaoui a déjà une médaille d’or olympique grâce à son triomphe sur 400 m à Tokyo en 2021.

Aux championnats du monde la semaine dernière à Fukuoka, il a également décroché l’argent au 400 m.

«Chacun doit croire en soi et travailler, faire des sacrifices pour pouvoir réussir», a déclaré Hafnaoui aux journalistes à son retour du Japon en Tunisie.

Aux Jeux olympiques de Paris l’année prochaine, il a déclaré qu’il pourrait également participer aux épreuves de natation en eau libre de 5 km et 10 km ainsi qu’au 200 m nage libre en piscine. «Mais le 100 m sera très difficile», a déclaré le nageur basé aux États-Unis.

