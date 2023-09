Football : Equipe Tunisie : les 26 joueurs convoqués par Jalel Kadri

La Fédération tunisienne de football a dévoilé jeudi 31 août 2023 la liste des 26 joueurs convoqués par le sélectionneur national, Jalel Kadri, en prévision de la dernière journée (Groupe J) des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2024, prévue le 7 septembre au stade de Radès à partir de 20h.

Pour rappel, le Groupe J compte les sélections de Tunisie, de Libye, de la Guinée équatoriale et du Botswana.

Le onze national disputera, en outre, un match en amical contre son homologue égyptien, le 12 septembre au Caire.

Voici la liste des convoqués:

Gardiens de but : Aymen Dahmene (Al Hazem), Bechir Ben Said (US Monastirienne), Mouez Hassen (Club Africain).

Défenseurs : Alaa Ghram (CS Sfaxien), Ali Abdi (Caen), Ali Maaloul (Al Ahly), Montassar Talbi (Lorient), Nader Ghandri (Ajman), Oussema Haddadi (Greuther Fürth), Wajdi Kechrida (Atromitos), Yassine Meriah (Espérance de Tunis), Yann Valery (Angers).

Milieux de terrain : Ellyes Skhiri (Eintracht Francfort), Hannibal Mejbri (Manchester United), Hamza Rafia (Lecce), Aissa Laidouni (Union Berlin), Mohamed Ali Ben Romdhane (Ferencvaros), Samy Chouchane (Brighton).

Attaquants : Ali Youssef (BK Häcken), Anas Haj Mohamed (Parma), Elias Achouri (FC Copenhague), Elias Saad (St. Pauli), Haythem Jouini (Stade Tunisien), Omar Layouni (BK Häcken), Sayfallah Ltaief (Winterthour), Youssef Msakni (Al Arabi).