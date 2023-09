L’avenir de la BFPME se décidera lors de l’AGE du 14 septembre

La Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME) tiendra, le jeudi 14 septembre 2023, une assemblée générale extraordinaire (AGE), à l’effet de délibérer sur la décision de non-dissolution de la Banque et sur les pouvoirs pour l’accomplissement des formalités nécessaires de dépôt, d’enregistrement et de publicité légale.

Selon un communiqué rendu public sur le site de la Bourse de Tunis, tout actionnaire qui ne peut se présenter à la réunion de l’AGE peut se faire représenter au moyen d’une procuration écrite à présenter le jour de l’assemblée ou à déposer au siège de la banque cinq jours avant la date de l’assemblée.

Cette assemblée intervient à un moment où la banque fait face à de grandes difficultés. Son directeur général Labid Zaafrane, en poste depuis 2017, avait appelé à procéder d’urgence à la restructuration de la BFPME, face à l’absence des ressources financières nécessaires et au non renouvellement des lignes budgétaires qui lui sont consacrées, ce qui a entravé ses programmes d’investissements.

Une étude de l’Institut tunisien des études stratégiques (Ites), publiée en juin 2023, a mis l’accent sur les difficultés que rencontrent les PME à cause des taux d’intérêt bancaires excessifs, de la difficulté d’accès au financement et du niveau élevé des garanties exigées par les banques (251,5% en 2021).

Créée en 2005 avec un capital social initial de 50 millions de dinars (MDT) porté à 100 MDT en 2009, la BFPME est une banque de crédit, dont le capital est détenu exclusivement par l’Etat et des organismes publics.