Tunisie : la police pour lutter contre les pénuries et les hausses des prix

On ne peut reprocher au président Kaïs Saïed de n‘avoir pas de la suite dans les idées. On peut cependant lui reprocher une certaine lenteur dans leur mise en œuvre. C’est le cas notamment de la lutte contre les monopoles et la spéculation dont il ne cesse de parler depuis un an et demi sans résultats visibles, puisque les pénuries se poursuivent, les prix continuent de flamber et les spéculateurs n’ont jamais autant spéculé qu’ils le font aujourd’hui.

La loi n°15-21 du 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation est assez dissuasive, puisqu’elle prévoit des peines pouvant aller jusqu’à dix ans de prison, mais un an et demi après sa promulgation, on ne peut pas dire qu’elle a dissuadé grand-monde. Où se situe le hiatus?

Le chef de l’Etat est revenu à cette question pour la énième fois lors de sa rencontre, lundi 5 septembre 2023, au Palais de Carthage, avec le ministre de l’Intérieur Kamel Feki, le directeur général de la sécurité intérieure Mourad Saidane et le directeur général et commandant de la Garde nationale Hassine Gharbi.

Selon un communiqué de la présidence de la république, la réunion a souligné la nécessité pour tous les organes de l’Etat de continuer à travailler ensemble pour lutter contre les monopoles et la spéculation illégale. Il s’agit de «combattre ceux qui, en créant des crises, mènent une campagne électorale déguisée derrière laquelle se cachent des lobbies bien connus qui se croient au-dessus des lois et ne peuvent être tenus pour responsables», ajoute le communiqué sans donner plus de précisions, laissant ainsi la porte ouverte aux interprétations et aux supputations, car le lien qu’établit le président entre les monopoles et la spéculation, d’un côté, et ladite «campagne électorale déguisée», de l’autre, n’est pas évident pour tout le monde et mérite plus que des explications.

D’autre part, le président de la république a souligné la nécessité de bien préparer la rentrée scolaire et universitaire, notamment en assurant la sécurité des étudiants aux abords des écoles et universités à travers des patrouilles policières constantes.

La réunion a également discuté de la nécessité de mettre fin à la propagation de la drogue et, en particulier, de démanteler les réseaux de contrebande et de trafic.

I. B. (avec Tap).