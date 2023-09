Tunisie-Boswana (3-0) : Youssef Msakni sauve la mise

Il a fallu deux éclairs de génie de l’éternel Youssef Msakni pour que la sélection Tunisie de football remporte son match contre un très accrocheur Botswana et termine en tête du classement du groupe J des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (Côte d’Ivoire-2024).

Ce match comptant pour la sixième et dernière journée des qualifications, disputé jeudi soir au stade Hammadi Agrebi de Radès, a démarré cahin-caha, les Aigles de Carthage dominant outrageusement leurs adversaires, avec une défense et un milieu bien en place, mais incapables de faire mal devant les buts adverses. Les jeunes recrues alignées pour la première fois étaient timorées et à court de solutions.

Il donc fallu l’entrée du grand et irremplaçable Youssef Msakni en seconde mi-temps pour que la ligne offensive commence enfin à carburer et que les Botswanais paniquent et marquent un but contre leur camp (Alford Vélaphi de la tête à la 60e). Msakni, qui a la science du placement et du geste technique juste et efficace, ne s’est pas beaucoup démené pour creuser l’écart : à la 81e de la tête sur un centre millimétré de Ali Abdi, l’un des meilleurs du match, et à la 90e sur un mouvement personnel qui lui permit de tirer à bout portant dans la lucarne.

A l’issue de cette dernière journée, la Tunisie qui avait validé son billet pour la phase finale depuis la 4e journée, termine en tête du classement avec 13 points devant la Guinée Equatoriale (13 points), également qualifiée. Le Botswana (3, 4 points) et la Libye (4e, 4 points) sont éliminés.

L’équipe doit jouer trois matchs de préparation avant de partir en Côte d’Ivoire : l’Egypte, la Corée et le Japon.

Place donc aux choses sérieuses ! Le temps n’est plus aux essais des joueurs et des schémas tactiques. Jalel Kadri doit retenir l’ossature appelée à jouer en Côte d’Ivoire.

I. B.