Tunisie Telecom opérateur économique agréé par la Douane Tunisienne

Lors d’une cérémonie officielle qui s’est tenue le samedi 9 septembre 2023, Tunisie Telecom s’est vu octroyer par la Douane Tunisienne le statut de l’opérateur économique agréé, devenant ainsi le 1er opérateur des télécommunications en Tunisie à obtenir ce statut.

Ce statut a été obtenu à la suite d’un long processus d’habilitation et de plusieurs entretiens et visites aux locaux de l’opérateur historique effectués par les responsables de la Douane Tunisienne pour examiner et contrôler les procédures et les normes en vigueur.

Présent à la cérémonie d’hier, au cours de laquelle il a signé l’accord avec Najet Jaouadi, directrice générale de la Douane Tunisienne, le président directeur-général de Tunisie Telecom, Lassâad Ben Dhiab, a déclaré: «L’attribution de ce statut est la preuve de la confiance de la Douane Tunisienne envers Tunisie Telecom. Grâce à ce statut, notre groupe va renforcer sa compétitivité et sécuriser davantage le climat des affaires avec les différents partenaires à l’échelle internationale.» Et d’ajouter : «Tunisie Telecom est un opérateur national avec une dimension internationale, et ce nouveau statut ne manquera pas de soutenir sa dynamique de déploiement, conformément à ses plans de développement et à ses ambitions de leadership national et régional.»

Outre Tunisie Telecom, le statut d’opérateur économique agréé (OEA) a été accordé à 18 autres nouvelles entreprises portant le nombre total d’entreprises certifiées OEA à 154.

Le statut d’OEA est accordé à toute entreprise opérant en Tunisie et impliquée dans la circulation internationale des marchandises en répondant à des critères tels que la conformité douanière, la gestion des dossiers commerciaux, la solvabilité financière et les normes de sécurité et de sûreté appropriées au cours des trois dernières années.

Le statut offre de nombreux avantages dans le commerce international, principalement l’enlèvement immédiat des marchandises, un interlocuteur unique, des déclarations en douane avant l’arrivée des marchandises, a indiqué le porte-parole de la Direction générale des douanes, le colonel major Haythem Zaned.

Les entreprises certifiées ont également accès à des procédures de dédouanement simplifiées et bénéficient d’une priorité dans le traitement des déclarations en douane.

Le nombre de déclarations en douane déposées par les opérateurs économiques agréés oscille autour de 100 000 en 2022, soit 10% du total des déclarations aux passages frontaliers.

Le nombre croissant d’entreprises certifiées contribuera à donner une impulsion aux investissements et aux transactions de commerce extérieur en Tunisie.

Najet Jaouadi, a indiqué que des accords bilatéraux seront signés avec différentes structures administratives afin d’offrir aux entreprises cibles de nouveaux avantages en matière de procédures de contrôle technique à l’importation ou à l’exportation.

I. B.