L’Insat accueille le 12e Tunisian AeroDay

Tunisian AeroDay, la journée nationale de l’aéronautique, organisée par l’Association des Techniques de Robotique (ATR) et Aerobotix, se tiendra le 2 février 2025 à l’Institut nationale des sciences appliquées et de la technologie (Insat), sous le thème «Eternal Skies of Africa». Le but est de mettre en lumière la rencontre entre l’aéronautique et la richesse culturelle africaine.

Ciblant les amateurs de l’aéronautique en Tunisie et à l’étranger et visant les jeunes et les adolescents passionnés par ce domaine, le Tunisian Aeroday est un événement annuel qui cherche à renforcer la compréhension et l’appréciation du génie aéronautique tout en permettant aux futures générations de partager leurs expériences et passions et en les incitant à poursuivre des carrières dans ce domaine essentiel, contribuant ainsi à promouvoir et à renforcer le secteur de l’aéronautique en Tunisie.

Lancé depuis 11 ans, l’événement a eu un succès remarquable et revient avec une 12e édition, placée sous le thème inspirant de «Cieux éternels de l’Afrique», incarnant une ambition forte, celle de positionner la Tunisie comme un centre de l’aviation en Afrique.

Le choix de ce thème reflète une vision d’avenir qui relie l’héritage riche et intemporel du continent africain à son potentiel important de développement dans le domaine de l’aéronautique.

Il s’agit d’un appel à exploiter les vastes horizons de l’innovation, à favoriser les échanges et à explorer les opportunités stratégiques qu’offre l’aviation, un secteur en pleine expansion en Afrique.

Ce rassemblement vise à sensibiliser le public à l’importance croissante de l’industrie aéronautique en Afrique et à son rôle clé dans le développement économique et technologique de la région.

Plus qu’un simple événement scientifique, le Tunisian Aeroday est une vitrine pour l’innovation et l’entrepreneuriat, offrant une plateforme unique où investisseurs, startups, et acteurs majeurs de l’industrie peuvent se rencontrer, échanger des idées et forger des partenariats stratégiques. C’est une opportunité inédite de créer des synergies, des opportunités d’investissement et des collaborations qui contribueront à façonner l’avenir de l’aviation en Afrique.

Au-delà des conférences et des ateliers, le Tunisian Aeroday propose des compétitions et des challenges scientifiques interactifs qui permettent au public de tous âges de découvrir et d’expérimenter les technologies de ce secteur. Ces initiatives visent à stimuler l’esprit d’entreprise et d’innovation, en renforçant la conscience collective de l’importance de l’aviation dans la construction de l’avenir de l’Afrique.