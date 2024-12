Tunisie : Sihem Bensedrine boucle ses 120 jours d’incarcération   

L’ancienne présidente de l’Instance Vérité et dignité (IVD), Sihem Bensedrine, est incarcérée depuis 120 jours. Son comité de défense organisera une conférence de presse pour présenter les derniers développements de cette affaire ainsi que les actions qu’il compte entreprendre.

La conférence de presse aura lieu le mercredi 4 décembre 2024 à 10h00 au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), avenue des Etats-Unis à Tunis.

L’ancienne présidente de l’IVD est en prison depuis le 1er août 2024, suite à l’émission d’un mandat de dépôt à son encontre à cause d’une plainte pour «falsification du rapport final» de l’IVD concernant l’affaire de la Banque franco-tunisienne (BFT) opposant l’Etat tunisien au fonds d’investissement ABCI dirigé par l’avocat tunisien Abdelmajid Bouden, réfugié en France depuis les années 1980, et qui a récemment été tranchée par le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Cirdi) en faveur d’ABCI, puisqu’en vertu du verdict, l’Etat tunisien doit payer à ABCI une indemnité de 1,1 milliard de dinars tunisiens, très en-deçà des 37 milliards que celui-ci réclamait.

Bensedrine, journaliste et militante des droits humains, est accusée dans 6 affaires portées contre elle en lien avec sa mission à la tête de l’IVD. Sa gestion de cette instance, qualifiée d’hautaine et autoritaire par ses collègues, était très controversée et a provoqué de nombreuses démissions. Selon ses accusateurs, elle aurait aussi tripatouillé le rapport final de l’IVD dans le sens de la défense des intérêts d’ABCI aux dépens de l’Etat tunisien.

I. B.