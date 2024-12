Epargne Premium : un produit sécurisé et avantageux des Assurances Hayett

Epargne Premium des Assurances Hayett est un produit d’épargne conçu pour permettre à chacun, qu’il soit salarié ou indépendant, de faire fructifier son capital à moyen et long terme, avec un rendement garanti, sans risque de perte en capital, et dans un cadre fiscalement avantageux.

C e produit s’adresse à toutes les personnes désireuses de préparer leur avenir financier, de réaliser un projet personnel ou d’optimiser la gestion du patrimoine financier.

Les principaux avantages d’Epargne Premium sont : 1- la sécurité, avec un taux de rendement minimal garanti, annoncé chaque année ; 2- la souplesse, avecdes versements libres, et la récupération de tout ou partie du capital à tout moment sous forme de rachat partiel, total ou avance; et 3- la fiscalité avantageuse avec la déduction des versements du revenu imposable, la non-imposition des revenus générés, et l’exonération des droits de succession en cas de décès.

Ce produit peut être utilisé pour divers objectifs financiers, tels que : 1- la préparation d’une retraite complémentaire; 2- la constitution d’une épargne de précaution pour faire face à d’éventuels imprévus; 3- le financement d’un projet personnel ou un placement intéressant; 4- l’aide au financement des études universitaires des enfants ou leur accompagnement dans leur insertion professionnelle; 4- la transmission du patrimoine de l’épargnant en toute sérénité

À la fin du contrat, l’épargnant a la possibilité de récupérer son épargne sous forme de capital, ce qui lui permet de disposer librement de l’argent qu’il a mis de côté.

L’épargnant peut aussi disposer de son épargne avant le terme du contrat, soit par un rachat partiel ou total, soit par une avance, selon ses besoins, ce produit offrant une grande flexibilité pour répondre à des besoins financiers urgents, tout en préservant la croissance du capital accumulé.

En cas de décès avant le terme du contrat, Hayett verse l’épargne constituée à la date du décès au(x) bénéficiaire(s) que l’intéressé aurait désigné(s). De plus, ces sommes sont totalement exonérées des droits de succession, ce qui garantit que ses proches bénéficieront intégralement de son épargne.

Sur le plan fiscal, l’Epargne Premium se distingue par une fiscalité très avantageuse. En effet, 1- les versements peuvent être déduits du revenu imposable, dans la limite de 100 000 DT par an; 2- les revenus générés par l’épargne ne sont pas soumis à l’impôt ; et 3- en cas de décès, les sommes versées aux bénéficiaires sont totalement exonérées des droits d’enregistrement sur les successions.

En termes de frais et de rendement, Epargne Premium se distingue par un taux de rendement garanti, qui est déclaré annuellement, et qui permet à l’épargnant de planifier son épargne avec confiance. En outre, le produit bénéficie de frais réduits, parmi les plus bas du marché, ce qui permet de maximiser le rendement de l’investissement.

Pourquoi choisir Epargne Premium plutôt qu’un autre produit d’épargne? Réponse: ce produit combine sécurité, rentabilité et fiscalité avantageuse dans une solution simple et flexible. Contrairement à d’autres produits d’épargne, il offre une sécurité maximale grâce à un taux garanti, la possibilité de récupérer une partie ou la totalité de l’épargne à tout moment, et des avantages fiscaux permettant de réduire ses impôts tout en faisant croître son capital.

Pour y souscrire, il suffit de contacter un conseiller Hayett, qui guidera l’épargnant dans les étapes de la souscription et répondra à toutes ses questions concernant le produit. Ce dernier peut également obtenir des informations supplémentaires en visitant le site web des Assurances Hayett.