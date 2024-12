Les institutions financières tunisiennes s’initient à la décarbonation

Un atelier de renforcement des capacités intitulé «Empreinte carbone et décarbonation des institutions financières-IFs», a été organisé, le 28 novembre 2024, par le Conseil bancaire et financier (CBF), le ministère de l’Environnement et le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud).

Des acteurs clés du secteur bancaire et financier, des représentants des ministères, des compagnies d’assurance et des Sicar ont été initiés au calcul de l’empreinte carbone de leurs portefeuilles financiers. Le but étant de renforcer leurs capacités autour des principes méthodologiques du calcul des empreintes carbone des institutions financières, étape essentielle pour comprendre et réduire leur impact sur l’environnement.

L’initiation a ainsi porté les principales étapes nécessaires pour estimer l’empreinte carbone d’un portefeuille, les méthodes existantes pour identifier et sélectionner les données nécessaires, ainsi que la création et l’application de proxys.

L’atelier a également été l’occasion d’aborder les différentes métriques associées à l’empreinte carbone d’un portefeuille, permettant aux participants d’acquérir une compréhension approfondie des outils et techniques de mesure.

Les participants ont rempli des questionnaires au début et à la fin des sessions, permettant d’évaluer le niveau initial de leurs connaissances et de mesurer les acquis à l’issue des discussions, notamment sur les thématiques liées à la taxonomie durable et à la décarbonation des institutions financières.

Cette approche vise à renforcer l’efficacité des formations et à mieux répondre aux besoins des parties prenantes.