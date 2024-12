Tunisie : les travailleuses agricoles continuent de mourir sur les routes  

Malgré l’existence d’une loi régissant les conditions d’emploi des travailleuses agricoles, le nombre d’accidents dont ces dernières sont victimes n’a pas diminué en Tunisie, il a même continué d’augmenter.

C’est ce qu’a déclaré Hayet Attar, chargée du dossier des travailleuses agricoles au Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), qui intervenait dans l’émission ‘‘Ahla Sbeh’’ sur Mosaïque FM, ce lundi 2 décembre 2024, ajoutant que 84 accidents de véhicules transportant cette catégorie de travailleuses ont été enregistrés depuis 2015, ayant causé plus de 60 décès et 500 blessés, la plupart ayant eu lieu dans les gouvernorats de Kairouan et Sidi Bouzid.

Attar est également revenue sur la conférence organisée hier, dimanche, par le FTDES, sous le thème «Mise en réseau et croisement des luttes…», en affirmant que le décret n° 4 de 2024, qui concerne la situation des travailleuses agricoles, prévoit leur protection sociale et leur intégration économique. Il existe cependant encore un écart entre les dispositions légales et la réalité sur le terrain. Ce qui signifie que la promulgation des lois ne suffit pas pour régler les problèmes, si la volonté politique affichée n’est pas accompagnée de mesures et de moyens concrets.

La situation est devenue urgente, avec des accidents qui se succèdent, nécessitant une intervention immédiate pour arrêter cette hémorragie, a insisté Attar.

I. B.