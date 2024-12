Les Assurances Hayett présente son Epargne Premium

Dans un contexte économique où la nécessité d’épargner pour l’avenir est plus importante que jamais, Assurances Hayett présente son produit Epargne Premium, une solution novatrice pour tous ceux qui souhaitent faire fructifier leur argent en toute sécurité, tout en bénéficiant d’une fiscalité avantageuse. Epargne Premium répond aux besoins d’épargne à moyen et long terme des salariés, indépendants ou retraités, avec la promesse de performance, de sécurité et de souplesse.

Produit d’épargne au service de vos projets de vie : que ce soit pour préparer une retraite complémentaire, diversifier son patrimoine financier, réaliser un projet personnel, ou financer les études des enfants, Epargne Premium offre une multitude de possibilités. Grâce à des versements libres, ce produit permet de bâtir un capital solide tout en profitant d’une rentabilité optimale, sans risquer de perdre les fonds.

Epargne sur mesure, adaptée à toutes les situations : Epargne Premium offre une flexibilité totale : l’épargnant peut à tout moment disposer de son épargne, sous forme de rachat partiel ou total, ou encore demander une avance. Cette souplesse permet de répondre à ses besoins urgents tout en continuant à faire croître son capital.

Produit sécurisé et performant : le principal atout d’Epargne Premium réside dans sa sécurité. Le taux de rendement est garanti et annoncé à l’avance chaque année, permettant ainsi à l’épargnant de planifier son avenir financier avec sérénité. En plus de son taux de rendement compétitif, Epargne Premium se distingue par ses frais réduits, parmi les plus bas du marché, ce qui maximise le rendement de son épargne.

Une fiscalité avantageuse : en plus de ses performances exceptionnelles, Epargne Premium bénéficie d’une fiscalité avantageuse. En effet :

on peut déduire ses versements du revenu imposable, dans la limite de 100 000 DT par an, ce qui constitue une réduction d’impôt importante;

les revenus générés par l’épargne ne sont pas soumis à l’impôt;

en cas de décès, les sommes versées aux bénéficiaires sont totalement exonérées des droits de succession.

Une succession en toute sécurité : en cas de décès avant le terme du contrat, les personnes désignées dans le contrat bénéficient d’une sécurité supplémentaire : l’épargne constituée disponible de suite est versée aux bénéficiaires que l’épargnant aura désignés, et ce, en exonération des droits de succession. Il s’agit ainsi de la solution optimale pour ceux qui souhaitent transmettre leur patrimoine.

Epargne Premium des Assurances Hayett est bien plus qu’un simple produit d’épargne, c’est une véritable solution de gestion de patrimoine à long terme, qui allie sécurité, rendement et fiscalité avantageuse. Pour plus d’informations visitez le site web.