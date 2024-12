Nominés pour le titre de meilleur sportif de l’année 2024 en Tunisie

L’agence Tunis-Afrique Presse a dévoilé, dimanche 1er décembre 2024, la liste des nominés pour le titre de meilleur sportif de l’année 2024, dans les différents concours de la 13e édition du référendum sportif national qu’elle organise annuellement.

Le référendum est ouvert à la participation des journalistes sportifs tunisiens, ainsi qu’aux directeurs techniques nationaux et aux entraîneurs des clubs de la Ligue 1 du football professionnel, qui élisent le meilleur sportif et la meilleure sportive de l’année, le meilleur footballeur et les meilleurs athlètes handisports masculin et féminin.

Le public sportif participe aussi à l’élection via le site web de l’agence Tap.

Après un premier sondage préliminaire, la liste des nominé(e)s a été établie comme suit :

Meilleur footballeur : Ali Abdi, Amanallah Memmiche, Yassine Meriah, Hamza Mathlouthi, Bilel Ait Malek.

Meilleur sportif : Firas Gattoussi (taekwondo), Khalil Jendoubi (taekwondo), Farès Ferjani (escrime), Mohamed Amine Jhinaoui (athlétisme) et Ahmed Jaziri (athlétisme).

Meilleure sportive : Marwa Bouzayani (athlétisme), Chaima Toumi (taekwondo), Oumaima Bdioui (judo), Ikram Dhahri (taekwondo) et Khadija Krimi (aviron).

Meilleur sportif paralympique : Amanallah Tissaoui, Wajdi Boukhili, Rouay Jebabli, Walid Ktila et Yassine Guennichi.

Meilleure sportive paralympique : Raoua Tlili, Marwa Brahmi, Raja Jebali, Samar Ben Kaalab et Nourhène Belhaj Salem.