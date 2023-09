Affaire Tawfiq Omrane : Précisions de la présidence du gouvernement

La présidence du gouvernement a réagi, ce vendredi 22 septembre 2023, sur l’affaire du caricaturiste Tawfiq Omrane, arrêté hier soir puis libéré à l’aube sur ordre du Parquet après des heures d’interrogatoire.

Dans le communiqué de la présidence du gouvernement, le chef du gouvernement Ahmed Hachani affirme qu’il n’était pas au courant des poursuites engagées contre le caricaturiste Tawfiq Omrane et qu’il n’avait même pas connaissance de la caricature en question.

« Si ces poursuites concernent d’autres faits cela relève d’une question purement judiciaire. Toutefois, si elles concernent une caricature, le gouvernement, estime que cela n’est pas justifiée, la liberté de création étant garantie par l’article 49 de la Constitution du 25 juillet 2022», lit-on dans le communiqué, et d’ajouter : «Cependant, ceux qui cherchent à confondre la liberté d’expression et de création et le délit d’émission d’un chèque sans provisions, cherche en fait à se reconstituer un crédit, perdu depuis des années, par des contre-vérités et des mensonges»

Rappelons que Tawfiq Omrane été conduit au siège du district de sûreté nationale de Mégrine, où il a d’abord été interrogé sur une affaire de chèques sans provisions puis sur ses caricatures, a-t-il affirmé sur Diwan FM, en précisant que les poursuites qui ont été engagées contre lui concernent des caricatures sur la présidence du gouvernement.

Y. N.