Dix entreprises tunisiennes au WorldFood Moscou

Une dizaine d’entreprises tunisiennes du secteur agroalimentaire participent au 32e Salon international d’automne de l’alimentation et des boissons WorldFood Moscou, organisé du 19 au 22 septembre 2023 à Crocus Expo à Moscou.

Près d’un millier d’exposants venus de 39 pays et plus de 20 000 visiteurs professionnels participent à cet événement dédié au secteur agroalimentaire en Russie, indique le Centre de promotion des exportations (Cepex) dans un communiqué.

Le salon est une plateforme de mise en réseau entre les producteurs et les acteurs du secteur de l’importation et de la distribution.

Le premier jour, le pavillon tunisien a été fréquenté par des visiteurs venus de Russie et d’autres pays, «qui ont apprécié la variété et la qualité des produits tunisiens exposés», rapporte le Cepex.

Depuis le début de l’année, les exportations tunisiennes vers la Russie ont augmenté de 61% au cours des sept premiers mois de l’année en cours pour atteindre 36,6 millions de dinars (MDT) contre 22,7 MDT au cours des sept premiers mois de 2002.

Les dattes fraîches et séchées sont en tête des produits exportés vers la Russie, avec une part de 31% des exportations totales, suivies par le papier et le carton coloré avec une part de 13,7%, les bateaux de plaisance et à voile avec une part de 9,5% et appareils de filtrage des huiles minérales et des carburants avec 8,1%.

Selon Cepex, les opportunités d’exportation inexploitées vers la Russie sont estimées à environ 62 MDT, alors que la Russie constitue l’un des trois premiers déficits commerciaux de la Tunisie avec la Chine et la Turquie.

I. B.