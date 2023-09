Villes propres Tunisie : Campagne de ramassage de déchets à Nabeul

Dans le cadre de l’initiative « VILLES Propres TUNISIE » lancée par le ministère de l’Environnement, la JICA et l’ONU Habitat, l’Ambassade du Japon en Tunisie annonce l’organisation, samedi 30 septembre à 10h30, d’une campagne de ramassage de déchets à la cité El Wafa à Nabeul.

L’Ambassade du Japon a invité les personnes intéressées, à participer à cette campagne de nettoyage et de ramassage de déchets dans la ville, tout en encourageant les habitants «à s’engager pour cette activité environnementale importante pour la Tunisie et pour la planète».

Le 4 septembre courant, UN-Habitat en Tunisie et des représentants de l’Ambassade du Japon en Tunisie, ainsi que la commune de Nabeul et l’Association tunisienne de protection de la nature et de l’environnement de Korba ont visité le site sur lequel la campagne de propreté aura lieu samedi prochain.

Notons que la première campagne a lieu le 3 juin dernier à Sidi Abdelhamid à Sousse et a été marquée par des ateliers de partage des connaissances et des bonnes pratiques, notamment en matière de gestion et de valorisation des déchets, pour une gestion contrôlée à travers la réalisation des 3R (Réduire, Réutiliser, Recycler).

Y. N.