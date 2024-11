Le Marathon Comar fait rimer effort et plaisir

Tunis vibrera demain, dimanche 1er décembre 2024, au rythme de la 37e édition du Marathon Comar de Tunis-Carthage, qui verra plus de 7500 coureurs et coureuses de tous âges et de toutes conditions, Tunisiens et étrangers, animer de leur passion la capitale et sa banlieue.

Imed Bahri

Au cours de la conférence de presse organisée ce samedi 30 novembre à l’hôtel Majestic, au centre-ville de Tunis, à un jet de pierre du siège des Assurances Comar, qui organisent ce marathon inscrit dans l’agenda international de la discipline, d’où prendront le départ demain les athlètes chevronnés comme les amateurs de course à pied, femmes et hommes, jeunes et vieux, et même des enfants, le comité d’organisation, présidé par Lotfi Belhaj Kacem, entouré de toute son équipe, a passé en revue les derniers préparatifs de l’évènement.

On a ainsi appris que jusqu’au vendredi, 7 553 participants se sont inscrits (dont 1074 étrangers de 45 nationalités), contre 6041 lors de la précédente édition.

On a aussi appris qu’à la même date, les coureurs inscrits pour le marathon (42,195 km) s’élèvent à 561 (509 hommes et 52 femmes). Pour le semi-marathon (21,1 km), 3539 coureurs devraient s’aligner sur la ligne de départ (2242 hommes et 424 femmes). La course pour tous (5 km) réunira, quant à elle, 3539 coureurs (1596 hommes et 1943 femmes).

Au vu des athlètes spécialistes de cette discipline qui ont répondu présents et qui ont été présentés lors de la conférence de presse, notamment les inévitables Kenyans et Ethiopiens, on peut donc s’attendre à une course assez relevé, d’autant que les conditions climatiques s’y prêtent, avec un temps automnal, ni frais ni humide, avec un soleil certes timide mais présent, qui ajoutera au charme du parcours, entre le TGM, les berges du lac de Tunis et la banlieue nord de Tunis (Kram, Sidi Bou Saïd et Carthage).

De quoi faire rimer effort et plaisir, avec une performance au bout. C’est tout le bien que l’on souhaite à tous les coureurs.