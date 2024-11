Tunis : Mesures de circulation et de stationnement à l’occasion du Marathon Comar

À l’occasion de la 37e édition du Marathon Comar qui se déroulera demain dimanche 1er décembre 2024, le ministère de l’Intérieur a annoncé une série de mesures concernant la circulation et de stationnement.

Ces mesures seront applicables à parti de 7 heures et se poursuivront jusqu’à la fin des courses :

Interdiction de la circulation à l’avenue Habib Bourguiba, entre Place de la Révolution et la gare du TGM.

Interdiction de la circulation à l’avenue Mohamed V, de Place de la Révolution à l’intersection rue d’Arabie Saoudite/ Mohamed V ainsi que l’avenue Abdelaziz Kamel.

Interdiction de la circulation de La Corniche du Lac 1 jusqu’à l’hôtel Mövenpick et la rue parallèle à la nationale 9 ainsi que de La Corniche du Lac 2 jusqu’à l’intersection de la Clinique Hannibal, puis de la Clinique Hannibal jusqu’à l’intersection du Parc des Expositions du Kram.

Interdiction de la circulation sur la route reliant le carrefour de La Mâalga 2 Carthage et la gare du TGM, en passant par la route de Tunis-La Goulette.

Interdiction de stationnement de 8h à 12h, dans les rues et avenues suivantes :

Corniche du Lac I

Rue du Lac Biwa

Rue du Lac Huron

Cité les Pins

Avenue de Carthage

Avenue Roosevelt

Avenue de l’Environnement à Carthage.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué que les participants se rendant avec leurs propres moyens de transport peuvent utiliser le parking situé sous le pont de la République ou le parking ouvert sur les avenues Ali Dargouth et Oum Kalthoum pour garer leurs véhicules.

Notons que plus de 7500 coureurs et coureuses tunisiens et étrangers, sont attendus demain à la 37e édition du Marathon Comar de Tunis-Carthage.