Tunisie : l’OIM assure le rapatriement de migrants irréguliers 19 Tchadiens  

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie «a assuré le retour volontaire assisté de 19 Tchadiens vers leur pays d’origine».

L’OIM elle-même l’a fait savoir dans une note, précisant que «chacun a pu bénéficier de l’assistance directe apportée par l’OIM et ses partenaires, y compris un hébergement d’urgence au foyer de l’OIM à Zarzis». «Une fois rentrés, ils bénéficieront d’une aide à la réintégration», poursuit l’OIM.

L’OIM poursuit son programme d’aide au retour volontaire de manière sûre et digne depuis la Tunisie et se félicite du soutien du gouvernement de la République tchèque pour aider les plus vulnérables en Tunisie, conclut le communiqué.

I. B. (d’après Ansamed).