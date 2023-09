L’OMT veut relancer l’investissement dans un tourisme plus durable

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a participé à une conférence organisée par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) le 27 septembre 2023 à Riyad, en Arabie saoudite, pour marquer la Journée mondiale du tourisme (JMT).

La conférence, qui rassemble plus de 500 personnes, dont des ministres, secrétaires d’État, gestionnaires, experts et responsables du secteur de 120 pays, est l’occasion de présenter la stratégie de développement du secteur touristique mondial et d’examiner les moyens de stimuler les investissements touristiques, en particulier les investissements verts et dans les compétences humaines, lit-on dans un communiqué de presse du ministère du Tourisme.

Les participants ont souligné la nécessité de mutualiser les efforts et d’exploiter toutes les ressources disponibles pour assurer le développement d’un tourisme durable.

En effet, l’événement est l’occasion d’élaborer de nouveaux mécanismes pour encourager l’investissement et d’inviter la communauté internationale, les gouvernements, les institutions financières multilatérales et le secteur privé à élaborer une nouvelle stratégie dans ce domaine qui soit respectueuse des ressources.

Pour l’OMT, l’investissement est une priorité, et le garantir est la clé pour réussir la relance du secteur du tourisme et, par conséquent, stimuler la croissance et le développement dans la période à venir.

D’après Tap.