Tunisie-Tchéquie : impulser les secteurs au potentiel inexploité   

La 5e session de la Commission économique mixte tuniso-tchèque s’est tenue les 25 et 26 septembre 2023 à Prague. Objectif : impulser les échanges entre les deux pays en identifiant les secteurs au potentiel inexploité.

Dans ce cadre de cette réunion, tenue sous la présidence du directeur général de la coopération économique et commerciale au ministère du Commerce et du Développement des exportations, Lazhar Bennour, et du directeur général de la section de l’Union européenne et du commerce extérieur au ministère tchèque de l’Industrie et du Commerce David Müller, un forum d’affaires tuniso-tchèque a été organisé, en collaboration entre le ministère tunisien du Commerce et du Développement des exportations, le Centre de promotion des exportations (Cepex) et l’ambassade de Tunisie à Prague, sous la présidence des deux responsables, et en présence de l’ambassadrice tunisienne à Prague Yosra Souiden, indique un communiqué de presse du Cepex.

Une séance de réseautage à laquelle ont participé des responsables institutionnels et une délégation d’hommes d’affaires des deux pays évoluant dans divers secteurs d’intérêt mutuel, tels que l’agriculture, l’agroalimentaire, l’industrie mécanique et électrique, l’énergie, le textile, l’informatique et les services, a été organisée à la fin du forum.

Cette session, qui a vu la participation de Raoudha Jerbi, responsable de la représentation commerciale du Cepex à Varsovie (Pologne), a été l’occasion de souligner les opportunités d’exportation et de coopération offertes aux deux pays, de réaffirmer la volonté commune de dynamiser les échanges commerciaux et de discuter des moyens de développer le partenariat économique, tout en soulignant la nécessité d’identifier les secteurs au potentiel inexploité.

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Tchéquie continuent de croître, a indiqué le Cepex. Ils sont dominés par les industries mécaniques et électriques.

La Tchéquie est le 13e client de la Tunisie et son 12e fournisseur européen en 2022.

La Tunisie est, pour sa part, le 3e fournisseur africain de la Tchéquie, indique-t-on aussi, mais les réalisations restent en-deçà des potentialités.

