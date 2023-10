Les auteurs tunisiens francophones et le questionnement permanent

Journée d’études à Beit Al-Hikma à Carthage sur le thème de la «Littérature, imagination et histoire dans la littérature tunisienne de langue française».

La littérature tunisienne de langue française se constitue en champ d’investigation à l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit Al-Hikma. Cette Journée d’études prolonge les réflexions engagées lors de celle tenue en octobre 2022.

La directrice du département des lettres, Pre Raja Yassine Bahri, n’a pas manqué de rappeler, dans son mot d’ouverture, que «notre culture nationale est la résultante de l’interaction vivante de toutes les langues et cultures actives dans l’espace culturel national». Et d’ajouter que reconnaître la part que chaque langue apporte aux représentations et à la personnalité nationale est «un devoir que Beit Al-Hikma s’honore d’assumer en valorisant ses différentes composantes».

Outre le riche débat auquel elle a donné lieu et auquel ont pris part, entre autres écrivains et critiques, Abdelaziz Kacem, Samir Marzouki, Ahmed Mahfoudh, Mokhtar Sahnoun, et Salah Gharbi, cette journée d’études a, également, été marquée par le lancement du projet du Dictionnaire des auteurs tunisiens francophones, soutenu par l’Académie.

Le Pr Kamel Gaha, académicien et membre dudit département, a, pour sa part, expliqué que le libellé de la thématique à traiter constitue une plateforme de réflexion autour de laquelle Beit Al-Hikma a essayé de réunir les chercheurs et les auteurs pour mieux voir de quelle manière la littérature tunisienne d’expression française contribue à imaginer un temps, un discours et une histoire alternatifs par-delà la crise et les contradictions du présent.

La première séance a mis à contribution un nombre important d’auteurs tunisiens francophones, une place prépondérante ayant été accordée à leurs témoignages pour partager leurs expériences respectives.

Alors que la deuxième séance a été consacrée, comme en écho à la première, à des témoignages sur des auteurs et elle a mis à l’œuvre les chercheurs qui interrogent les œuvres d’auteurs tunisiens francophones pour tenter d’expliciter ce qui se cache derrière la complexité et la subtilité du geste de la création chez certains auteurs tunisiens francophones.

La littérature tunisienne de langue française, née dans la période coloniale, justifiait le choix de la langue française par la couleur politique de l’époque, entre soutien de ou lutte contre la pensée colonialiste.

Le statut de la langue française et son histoire en Tunisie ont cependant subi des mutations qui font constamment l’objet d’un questionnement pour les auteurs tunisiens contemporains.

Aujourd’hui, le renouveau de la littérature tunisienne demeure fortement lié à la vie politique et sociale ainsi qu’aux changements qui l’ont touchée.