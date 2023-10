L’Europe se barricade, le commerce de la mort se poursuit en Méditerranée

Quelque 56 organisations appellent à la fin de l’obstruction des activités civiles de recherche et de sauvetage en Méditerranée, alors que les décès et les traversées se poursuivent. Les soi-disant garde-côtes libyens, financés par l’Union européenne (UE), continuent de remorquer les migrants vers la Libye, où la détention et la torture sont inévitables alors que les critiques à l’égard de l’accord UE-Tunisie se poursuivent. (Illustration : migrants subsahariens déplacés de Sfax à El-Amra).

Dans un communiqué commun publié suite à l’immobilisation de trois navires civils de recherche et de sauvetage en mer de migrants – Aurora, Open Arms et Sea-Eye 4 – et au milieu de l’inquiétude suscitée par les conditions météorologiques difficiles dans la mer Méditerranée, le communiqué desdites organisations indique que «le harcèlement administratif contre les navires des ONG est basé sur une loi récemment adoptée par l’Italie qui renforce les exigences relatives aux activités de recherche et de sauvetage et introduit des sanctions en cas de non-respect. Les nouvelles mesures font partie d’une longue histoire en Italie de criminalisation et d’entrave aux activités civiles de recherche et de sauvetage». Il ajoute : «Si l’aide humanitaire en mer continue d’être entravée, nous assisterons probablement à une diminution drastique – voire même la fin – de la présence de navires civils de recherche et de sauvetage en Méditerranée centrale d’ici la fin de l’année. Le résultat sera encore plus de vies perdues, car le blocage des efforts de sauvetage civils n’empêchera pas les gens de tenter de traverser la mer». Et exhorte «les États membres à agir de toute urgence pour mettre fin à l’obstruction illégitime des navires civils de recherche et de sauvetage par l’Italie».

(…) Malgré des politiques restrictives, les traversées maritimes meurtrières ainsi que les opérations de sauvetage se poursuivent (…) Pendant ce temps, la brigade Tarek Ben Ziyad (TBZ), financée par l’UE – un groupe armé lié à un catalogue d’horreurs comprenant des homicides illégaux, des actes de torture, des disparitions forcées, des viols et des déplacements forcés – affilié à la milice du général Khalifa Haftar – poursuit ses pratiques dangereuses et illégales qui consistent à remorquer des personnes en mouvement qui tentent de fuir le pays.

Sea-Watch International a publié des visuels montrant un navire des soi-disant garde-côtes libyens interceptant des personnes en mouvement et volant ensuite les moteurs de leurs bateaux pour les revendre plus tard à des réseaux de passeurs.

Par ailleurs, l’équipage de Médecins Sans Frontières (MSF) a repéré le 24 août un navire appartenant aux soi-disant garde-côtes libyens ramenant de force des migrants en Libye. Le même jour, l’organisation a annoncé la suspension de ses activités médicales à Tripoli, en Libye, où elle dispense des soins aux migrants, demandeurs d’asile et réfugiés détenus dans des centres de détention et à ceux qui vivent dans des conditions précaires en milieu urbain, en raison de la crise. L’environnement étant de plus en plus difficile pour les organisations internationales présentes dans le pays.

(…) Vincent Cochetel, envoyé spécial de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour la Méditerranée occidentale et centrale, a déclaré : «Des images horribles nous rappelant que les conditions de détention en Libye ne s’améliorent pas et que nous devons tous poursuivre nos efforts pour mettre fin à la détention arbitraire». Pendant ce temps, environ 150 personnes, pour la plupart originaires du Soudan, passent la nuit devant le centre d’enregistrement du HCR à Tripoli depuis fin juillet, exigeant une réinstallation rapide dans un pays sûr.

«De l’argent pour faire le sale boulot»

L’accord controversé entre l’UE et la Tunisie, salué comme le «modèle» européen en matière de migration par la présidente de la Commission européenne, Von der Leyen, continue de susciter des critiques. Nesrine Zribi écrit dans un article que les forces de sécurité tunisiennes ont été le gendarme des frontières des autres pays, ajoutant qu’«au cours de la dernière décennie, des millions de dollars ont été utilisés comme aide au développement pour contrôler la migration en Tunisie».

La directrice de l’European Council on Refugees and Exiles (Ecre), Catherine Woollard, a écrit dans un éditorial que l’accord est «loin de prévenir les violations ou de fonctionner avec le fameux ‘‘plein respect des’’ droits de l’homme» et, par conséquent, «est susceptible d’accroître les violations des droits de l’homme – un résultat plutôt prévisible lorsqu’il est engagé dans la vieille école ‘‘former et équiper’’ dans les régimes répressifs».

«L’idée que Saïed accepterait n’importe quelle sorte de conditions en matière de droits de l’homme est ridicule», a déclaré Sarah Yerkes, chercheuse principale au programme Moyen-Orient du Carnegie Endowment for International Peace. «Cela fait deux ans qu’il ne respecte pas les droits de l’homme. Il ne va pas commencer maintenant», a-t-elle ajouté.

Politico a décrit l’accord migratoire avec la Tunisie comme «de l’argent pour faire le sale boulot», tandis que l’ancien vice-président de la Commission, Frans Timmermans, prend ses distances de l’accord en déclarant : «J’assume l’entière responsabilité de tout ce que fait la CE, mais cela ne veut pas dire que je suis d’accord avec tout. C’est ce qu’on a dans une administration collégiale».

Pendant ce temps, les réfugiés qui ont vécu en Tunisie pendant un certain temps affirment que la vie y est devenue «insupportable» après les propos racistes du président tunisien Kaïs Saïed en février. «Nous ne sommes plus en sécurité ici, nous préférerions donc mourir dans la mer Méditerranée», déclare Jaffar Mohammed, un homme de 28 ans originaire du sud-ouest du Nigeria.

Pendant ce temps, le chef du PPE, Manfred Weber, s’est rendu en Tunisie pour faire pression sur l’accord sur la migration que l’UE a récemment conclu avec le pays. «Mon message était clair : nous avons besoin de résultats. Nous parlons ici d’une grande partie de l’argent des contribuables européens, et les chiffres doivent baisser. Je ne peux pas expliquer au contribuable européen que nous dépensons autant d’argent des contribuables ici si nous n’obtenons pas de résultats clairs», a déclaré Weber à Politico.

Traduit de l’anglais.

Source : European Council on Refugees and Exiles (ECRE).