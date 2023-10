Sisal lance un ambitieux partenariat technologique en Tunisie

Un mémorandum d’entente a été signé le 25 septembre 2023 à la résidence de l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Fabrizio Saggio, scellant un partenariat prometteur entre la prestigieuse entreprise italienne, Sisal, et quatre institutions universitaires en Tunisie : Esprit, Med Tech, MSB et Sup’Com.

Cette collaboration ambitieuse vise à approfondir les liens existants entre Sisal et les universités tunisiennes, principalement dans le domaine du développement technologique. Elle vise aussi à identifier les talents potentiels qui pourraient être recrutés au sein de Sisal Technology Tunisia, une filiale créée par le groupe en Tunisie. L’objectif initial de cette collaboration est de donner aux étudiants tunisiens l’occasion unique d’acquérir une expérience pratique dans un environnement technologique de pointe.

La transformation de Sisal Technology Tunisia en un véritable centre d’excellence technologique est l’ambition première de Sisal, permettant aux jeunes Tunisiens de perfectionner leurs compétences numériques dans le domaine en perpétuelle évolution des nouvelles technologies et qui offre un potentiel immense en termes de création d’emplois.

Sisal, acteur majeur de l’industrie du divertissement à l’international, avec plus de 75 ans d’expertise. Le conglomérat italien, qui a stratégiquement établi des hubs technologiques dans divers marchés, va exploiter le potentiel de l’écosystème numérique local et tirer parti du vivier de jeunes talents.

Francesco Durante, PDG de Sisal, a partagé sa vision relative à cette initiative, en déclarant : «Notre objectif est de faire de Sisal Technology Tunisia un hub technologique d’excellence. Grâce à notre partenariat avec ces universités prestigieuses en Tunisie, nous aurons l’opportunité d’accéder et recruter de nouveaux talents dans le domaine technologique. L’expérience avec Sisal offrira aux ingénieurs en technologie l’opportunité de développer davantage leurs compétences dans un contexte global et international.»

L’ambassadeur d’Italie en Tunisie a souligné l’importance de cette initiative en ces termes : «La formation professionnelle est un pilier de la coopération à 360 degrés entre Rome et Tunis, et la signature du mémorandum liant Sisal au quatre principales universités tunisiennes témoigne de l’engagement inébranlable de l’Italie envers la formation et l’emploi des jeunes générations tunisiennes.»

Le «Digital hub» de Sisal Tunisie investira activement dans le développement des compétences numériques des jeunes Tunisiens. Cette initiative souligne sans équivoque l’engagement indéfectible de Sisal envers la Tunisie et sa détermination à contribuer à la croissance durable du pays.

En conclusion, la collaboration entre Sisal et les universités tunisiennes ouvre une nouvelle ère de progrès technologique et de développement des compétences en Tunisie. Il s’agit là d’un témoignage significatif de la coopération durable entre l’Italie et la Tunisie, unies dans leur engagement à autonomiser la jeunesse de Tunisie et à promouvoir l’innovation technologique.

Communiqué.