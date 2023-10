Le contrat Comar MRH offre une protection globale et sur mesure

Le contrat «Multirisques Habitation Plus» (MRH) de la compagnie Comar Assurances est une formule pratique, personnalisée, efficace et économique : elle offre une protection sur mesure et adaptée aux besoins de l’assuré-e, le contrat couvrant le domicile et son contenu contre les multiples risques encourus.

Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous avez toujours besoin de protéger votre maison et ce qu’elle contient. Le contrat Comar MRH répond à vos différentes exigences pour couvrir votre villa ou votre appartement contre le vol (disparition, détérioration et destruction de biens résultant d’un vol ou d’une tentative de vol par effraction), l’incendie (le contenu de la maison est couvert contre l’incendie, les explosions de toute nature, les dommages électriques, la foudre…), la responsabilité civile (dommages causés à autrui soit par vous-même, soit par les membres de votre famille ou vos employés…) ou encore les bris de glaces (vitres, miroirs, baies vitrées…)

Concernant les dégâts des eaux, le contrat Comar MRH protège contre les dommages matériels causés à vos biens ou à autrui provenant de fuites d’eau accidentelles (canalisations intérieures, appareils et installations fixes), couverture qui peut être étendue à la recherche des fuites, ce qui réduit énormément les risques dont la vie de tous les jours n’est pas exempte.

Par ailleurs, et en cas de litige, l’assureur accompagne l’assuré pour la défense de ses intérêts.

L’assuré qui souscrit aux 5 garanties principales, bénéficie également de l’assistance au domicile 24h/24- 7j/7 gratuitement. Cette garantie permet à l’assuré de bénéficier des services d’un dépanneur, en cas d’incident survenu à son domicile et nécessitant une réparation urgente (fuite d’eau, panne électrique, perte de clés, bris de vitres…) en attendant les réparations qu’il aurait à effectuer ultérieurement.

Bref, le contrat Comar MRH offre une protection sur mesure ciblant les besoins de l’assuré dont il couvre le foyer et son contenu contre plusieurs risques. Et de ce fait, il coûte beaucoup moins cher que les contrats classiques correspondants souscrits séparément.

Demander un devis pour un contrat Comar MRH.