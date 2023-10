La Biat obtient son 5e certificat de conformité à la norme MSI 20000

Nouvelle performance à l’actif de la Banque internationale arabe de Tunisie (Biat) avec la validation, pour la 13e année consécutive, de sa conformité aux standards internationaux de qualité financière. C’est le 5e certificat de conformité à la norme MSI 20000 qui lui est délivré.

La certification a pour la seconde fois été émise par l’organisme de certification français Coficert, prenant le relai sur le leader mondial historique de la certification, l’organisme suisse SGS.

Cette tradition de conformité de la Biat à la norme MSI 20000 marque son respect des valeurs et des principes de bonne gouvernance financière.

Fort de cette 5e certification MSI 20000, cumulant ainsi 13 années de conformité successives, la Biat devient la première banque de la place tunisienne en termes de longévité en matière de représentativité continue à cette norme.

Des stratégies payantes

La conformité de la Biat à la norme MSI 20000, validée annuellement durant l’ensemble de la période d’évaluation, confirme la qualité de ses fondamentaux. Les niveaux de conformité élevés, relevés chaque année, conformément à la réglementation internationale des certifications de système de management, témoignent de la vision et de la cohérence de la banque, malgré les différentes crises qui se sont succédé à l’échelle nationale et internationale; créditant ainsi, dans leur globalité, les stratégies payantes engagées par la Biat.

Ce précieux acquis, largement observé notamment par les institutions financières à l’égard des sociétés cotées, est, en cette période de trouble et d’incertitude généralisée, un atout à faire valoir sur son marché et auprès des correspondants internationaux.

Les conclusions du rapport ont été présentées aux dirigeants de l’établissement et ont porté sur les éléments suivants :

La résilience en matière de gestion des risques : la Biat démontre que, malgré les crises successives, elle parvient notamment à maintenir une bonne qualité de portefeuille (avec un taux NPL de 5,5% et une couverture de 71,5%, en 2022).

: la Biat démontre que, malgré les crises successives, elle parvient notamment à maintenir une bonne qualité de portefeuille (avec un taux NPL de 5,5% et une couverture de 71,5%, en 2022). La maîtrise du coût de financement : pilier de son schéma de rentabilité, la Biat consolide ses positions sur le marché local avec un coût de financement largement inférieur à la médiane du marché (avec une marge brute sur intérêt de 48,5% en 2022).

: pilier de son schéma de rentabilité, la Biat consolide ses positions sur le marché local avec un coût de financement largement inférieur à la médiane du marché (avec une marge brute sur intérêt de 48,5% en 2022). La gestion des dépôts : en matière de volume et de structure, la banque maintient sa position de leadership en termes de collecte de ressources clientèles, lui permettant de renforcer ses marges et de consolider ses niveaux de liquidité.

: en matière de volume et de structure, la banque maintient sa position de leadership en termes de collecte de ressources clientèles, lui permettant de renforcer ses marges et de consolider ses niveaux de liquidité. La consolidation des marges financières : la Biat dépasse pour la 2e année consécutive le milliard de dinars de PNB, avec une marge financière brute de 67,7%, en 2022.

Des résultats salués par le certificateur et pour lesquels la banque a confirmé le renforcement dans le cadre de la poursuite de ses activités.

A l’issue de la séance d’échange technique, Cristian Mocanu et Souheil Skander, représentants respectivement de Coficert et de CFC Partners, ont remis officiellement à la Biat le certificat de conformité. Coficert France est intervenu dans le cadre de sa visite régionale annuelle sur la région Mena, sous la tutelle de l’IGSF.

Pour rappel, MSI 20000 est la norme internationale dédiée à la qualité de la situation financière des entreprises et des institutions. La norme portée historiquement par MSI Observatory, est actuellement diffusée à l’échelle internationale par l’IGSF – International Group for Sustainability Finance.

Capitalisation boursière de 1 milliard de dollars

Créée en 1976, la Biat est la première banque du pays et se classe au premier rang sur de nombreux indicateurs. Elle constitue un groupe bancaire avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement et de l’intermédiation boursière.

Au niveau de la région de l’Afrique et du Moyen-Orient, la Biat fait partie du Top 50 des banques les plus valorisées au dernier classement Forbes Middle East et est positionnée au 48e rang avec une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars en février 2023.

Coficert est un organisme de certification français, spécialisé dans les certifications financières et extra-financières, intervenant dans près de 40 pays sur 3 continents. L’organisme opère historiquement avec, et aux côtés, des organismes de certification et de normalisation internationaux. Il rassemble des experts compétents en matière de gouvernance, criminalité financière et finance durable.

Coficert certifie sur les thématiques suivantes : la bonne gouvernance financière (MSI 20000), la responsabilité sociétale (ESG 1000), la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML 30000) et la lutte contre la corruption (ISO 37001).

MSI 20000 est la norme internationale dédiée à la bonne gouvernance financière des entreprises et des institutions. La certification se présente comme un indicateur portant sur la qualité de la situation financière des entités économiques et financières, à faire valoir auprès de ses parties prenantes.

Née en Europe au lendemain de la crise des Subprimes, la certification MSI 20000 est diffusée par des organismes de certification internationaux. La norme a été mise en place par MSI Observatory et est régie à l’échelle internationale par l’IGSF (International Group for Sustainable Finance).

Communiqué.