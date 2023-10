Usine de dessalement à l’énergie solaire à Zarzis

Une usine de dessalement solaire, autonome en énergie, a été inaugurée dans une huilerie biologique à Zarzis, dans le sud-est tunisien, dans le cadre du partenariat entre un jeune agriculteur local et le projet Solartech Sud.

Selon l’agence Tap, il s’agit de la deuxième expérience réalisée jusqu’à présent, après celle installée en 2017. Le procédé est basé sur le dessalement de l’eau avec une série de techniques basées sur l’énergie solaire, moins chères et plus respectueuses de l’ environnement.

«La nouvelle usine aura une capacité de production de 3 mètres cubes par heure», a déclaré Riadh Ben Khalifa, directeur général du projet Solartech Technology Park. L’usine utilisera 73% de l’eau à traiter, tandis que le reste, qui représente une très faible part, sera recyclé et traité.

Atef Salim, jeune agriculteur et propriétaire de l’huilerie, a souligné l’importance de cette technologie, notamment parce qu’elle permettra au secteur agricole de faire face au changement climatique qui raréfie de plus en plus les ressources en eau.