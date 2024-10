Sousse : la station de dessalement de Sidi Abdelhamid entrera en production courant 2025

La station de dessalement de l’eau de mer de Sidi Abdelhamid, à Sousse, sera prête et fonctionnelle dans le courant d’avril 2025, a annoncé Ezzeddine Ben Cheikh, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Le ministre, qui était en visite dans ladite station mercredi 9 octobre 2024, pour donner une impulsion aux travaux en cours afin qu’ils s’achèvent dans les délais espérés et aident à approvisionner en eau potable les régions du Sahel, de Kairouan, du Cap Bon et de Sfax et à mettre fin ainsi aux coupures de l’eau courante, fréquentes dans ces régions.

Le ministre a aussi pris connaissance de l’avancement des travaux du projet de raccordement de la région de Chott Meriem au réseau d’assainissement.

Le taux d’avancement des travaux du barrage de Khazzan Baloûm dans la région de Kalaat Kebira a atteint 95%. Ce projet s’inscrit dans le système de transfert des eaux du nord-ouest vers le Grand-Tunis, le Cap Bon et le Sahel et vise à constituer un stock de réserve susceptible de répondre aux besoins de consommation des citoyens, des agriculteurs et des industriels.

Le ministre a examiné avec les responsables régionaux d’autres problèmes de l’agriculture et de la pêche dans la région, notamment le renforcement des zones irriguées, le vieillissement des oliveraies, les obstacles fonciers au développement agricole et les doléances des pêcheurs.

