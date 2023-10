Tunisie : une économie sous pression croissante

La Tunisie peut se débrouiller sans le soutien du FMI à court terme, mais ses perspectives pour les années à venir restent incertaines. (Ph. Jihed Abidellaoui, Reuters).

Par Jorgelina Do Rosario

La Tunisie a conclu il y a un an un accord préliminaire avec le Fonds monétaire international (FMI) sur un programme de prêt de 1,9 milliard de dollars, mais 12 mois plus tard, elle n’a toujours pas reçu d’argent et ne semble pas disposée à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour y parvenir.

Même si les analystes affirment que la nation nord-africaine peut se débrouiller sans le soutien du FMI à court terme, ils sont beaucoup moins confiants quant à ses perspectives pour les années à venir.

Malgré les critiques et le rejet de certains termes du président tunisien Kaïs Saïed, ainsi que les troubles politiques intérieurs, le pays n’a toujours pas obtenu l’approbation du conseil d’administration du FMI pour l’accord – une étape clé pour débloquer les fonds.

Le délai d’un an est un délai record entre un accord préliminaire et l’approbation finale, selon les données publiques sur plus de 80 cas compilées par Reuters. Cela se compare aux 55 jours médians qu’il a fallu aux pays à revenu faible ou intermédiaire entre les deux étapes, et dépasse même les longues attentes de pays comme le Tchad, la Zambie et le Sri Lanka.

Besoin d’un peu d’air

«Le manque de volonté politique du gouvernement tunisien pour s’attaquer à une longue liste de réformes nécessaires constitue le principal point d’achoppement», a déclaré à Reuters James Swanston, économiste principal chez Capital Economics à Londres.

La réduction du déficit budgétaire, la réforme des grandes entreprises publiques et la dévaluation de la monnaie pour empêcher la banque centrale d’utiliser ses réserves pour soutenir le dinar font partie des principales tâches que le gouvernement doit accomplir, a déclaré Swanston. «Tant qu’il n’y aura pas de preuves réelles que la Tunisie s’attaquera à ces réformes, aucun accord ne pourra être conclu», a-t-il ajouté.

Un porte-parole du FMI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur l’état actuel du programme tunisien.

Les négociations sur l’accord du FMI sur 48 mois sont restées dans les limbes après que Saïed a rejeté les conditions, notamment la réduction des subventions et la réduction de la masse salariale publique, affirmant que les «diktats» imposés par le prêteur international étaient inacceptables.

La Banque mondiale a récemment abaissé ses prévisions de croissance économique tunisienne de 2,3% à 1,2% pour 2023, citant des «perspectives très incertaines» concernant le financement par emprunt et des conditions difficiles suite à une sécheresse de trois ans qui a poussé le gouvernement à augmenter les prix de l’eau du robinet et menacé la sécurité alimentaire.

Malgré les défis, l’économie malmenée pourrait continuer sans programme du FMI à court terme, car «l’augmentation des réserves et une consolidation budgétaire marginale ont donné à la Tunisie une marge de manœuvre supplémentaire» grâce à une reprise du tourisme, a déclaré Patrick Curran, analyste chez Tellimer.

La Tunisie a également reçu 500 millions de dollars de nouveaux financements de l’Arabie Saoudite en juillet. L’engagement de soutien d’un milliard de dollars de l’Union européenne (UE) est toutefois conditionné à ce que la Tunisie reçoive un programme du FMI.

Le salut par le tourisme

Le pays – berceau du printemps arabe – doit rembourser une obligation de 500 millions d’euros arrivant à échéance en octobre et une obligation de 850 millions d’euros arrivant à échéance en février. «La Tunisie peut couvrir la prochaine échéance à partir de ses réserves après une bonne saison touristique», a déclaré Charlie Robertson, responsable de la stratégie macro chez FIM Partners, basé à Londres.

Alors que ces obligations se négocient entre 87 et 97 cents par dollar, les obligations arrivant à échéance entre 2025 et 2027 se négocient entre 58,7 et 66,7 cents – bien en dessous du seuil auquel la dette est largement considérée comme en difficulté, et ce qui indique des inquiétudes quant à la moindre capacité de remboursement du pays à venir.

La Tunisie peut néanmoins compter sur le soutien de certains autres pays sous pression en raison de son importance géopolitique et géographique, selon les analystes.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni entretient des relations étroites avec la Tunisie. Un nombre record de migrants partis du pays ont atterri sur l’île de Lampedusa, à l’extrême sud de l’Italie. «Meloni est un fervent partisan de la Tunisie en raison de la question migratoire et cela leur donne plus de latitude pour retarder les choses», a déclaré Kaan Nazli, gestionnaire de portefeuille chez le gestionnaire d’actifs Neuberger Berman.

Giorgia Meloni s’est rendu en personne en Tunisie pour promouvoir les progrès du programme du FMI dans le pays.

L’agence de crédit Fitch estime que le programme sera bientôt approuvé, tandis que les investisseurs internationaux doutent de la manière dont le pays pourra éviter un défaut de paiement à moyen terme sans ce programme. «En fin de compte, la Tunisie devra respecter le programme du FMI, sinon elle connaîtra de graves difficultés en ce qui concerne (sa) situation de financement», a déclaré Nazli.

Traduit de l’anglais.

Source : Reuters.