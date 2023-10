Soutien Palestine : Manifestations nocturnes à Sfax et à Sousse

Après Tunis, les habitants de Sfax et de Sousse sont à leur tour sortis dans les rues pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien et crier leur colère contre l’occupant israélien qui a intensifié ses frappes contre Gaza cette nuit.

Les manifestants ont dénoncé un crime contre l’humanité commis «sous le regard et le silence complices du monde entier et en particulier de l’Occident qui affiche fièrement se ranger du côté des sionistes », et ont de ce fait appelé la communauté internationale «à se réveiller et à dénoncer rapidement un crime de guerre» à Gaza, où les frappes de l’occupant israélien visent des civils, tuant des milliers de personnes en majorité des enfants.

Des slogans hostiles aux états de l’Union européenne et des États-Unis ont été scandés lors de ces manifestations, durant lesquelles on a également appelé la Tunisie à criminaliser la normalisation avec Israël et réclamé à l’expulsion des ambassadeurs des pays soutenant Israël.

Rappelons que Gaza a été ciblée, dès le début de la nuit de ce vendredi 27 octobre 2023, par des bombardements sans précédent de l’occupant israélien privant les palestiniens de communications et d’internet et plongeant Gaza dans l’obscurité.

