Qui arrêtera le trio infernal Etats-Unis, Europe et Israël ?

Par sa sauvagerie inédite, la guerre génocidaire menée actuellement par Israël contre les Palestiniens confirme les plans diaboliques de domination du monde porté par le trio infernal constitué par les Etats-Unis, l’Europe et Israël.

Par Dr Abderrahmane Cherfouh *

Craig Mokhiber, l’ex-directeur du bureau new-yorkais du Haut-commissariat des droits de l’homme à l’Onu a démissionné de son poste. Dans la lettre qu’il avait adressée au Haut- commissaire Volker Türk, il avait donné les raisons qui l’ont poussé à rendre le tablier. «Une fois de plus, un génocide se déploie sous nos yeux et l’organisation que nous servons est incapable de l’arrêter», écrit-il. Et de poursuivre : «Non seulement ces gouvernements ne remplissent pas leur obligation d’assurer le respect des principes des Conventions de Genève, mais ils arment activement l’assaut en cours en offrant un soutien économique et stratégique et en accordant une caution diplomatique et politique aux atrocités perpétrées par Israël».

Dans sa lettre de démission de quatre pages, M. Mokhiber n’est pas allé de main morte en accusant les États-Unis et l’Occident de complicité du «projet ethno-nationaliste» et d’«occupation» de la Palestine.

Bien entendu, sa lettre a été passée sous silence et n’a eu pas eu d’écho favorable dans la presse occidentale. Mis à part quelques journaux – qui ont relayé timidement l’événement – et dans les réseaux sociaux où il a reçu plein d’insultes et a été traité d’antisémitisme ce qui n’est pas surprenant de la part des nombreux intervenants qui peuplent ces réseaux, totalement acquis à la cause sioniste.

Une logique de la destruction totale de Gaza

Pendant ce temps-là, Gaza suffoque ! Gaza brûle ! Gaza agonise ! Mais Gaza est toujours debout. Elle résiste et rend coup pour coup avec le peu de moyens dont elle dispose.

Au terme d’un mois d’agression sauvage d’Israël contre Gaza, les bombardements se poursuivent, toujours aussi meurtriers et aussi dévastateurs, jusqu’à n’en plus finir.

En dehors des bombardements massifs et répétés qui laissent de plus en plus de victimes civiles et s’acharnent contre les hôpitaux, les voies de communication comme les tunnels et autres objectifs économiques, plusieurs incursions terrestres avec chars et blindés ont fait leur entrée dans la ville et à regarder ce qui se passe sur le terrain avec les bombardements répétés sans fin, il est clair que l’on est dans la logique de la destruction totale de Gaza.

Seulement, la perspective d’avoir à pénétrer pendant l’offensive terrestre dans les profonds tunnels sous les feux de la résistance palestinienne constitue un obstacle de taille aux forces d’occupation du Tsahal qui ne vont certainement pas évoluer sur un terrain conquis face à la volonté et à la détermination des combattants palestiniens qui les attendent de pied ferme.

Par ailleurs, la réaction brutale de l’État génocidaire d’Israël attaquée pour la première fois sur son «territoire» (qui n’est d’ailleurs pas le sien) bouleverse la donne internationale et nous révèle bien la division profonde qu’a provoquée cette guerre. Division poussée à sa tragique limite. L’une occidentale qui se veut judéo chrétienne, moderne, laïque, incarnée par les États-Unis, l’Europe occidentale, Israël et leurs alliés traditionnels; et l’autre qu’on appelle le Sud Global qui englobe les pays arabes, la Russie, la Chine, l’Afrique et les pays d’Amérique du Sud.

Des dérives racistes et xénophobes

Pour les théoriciens et les adeptes de la thèse du «choc des civilisations», cette guerre israélo-palestinienne tombe à pic et va leur donner du grain à moudre à volonté jusqu’à n’en plus redemander et l’occasion de réaliser leurs fantasmes longtemps tus pour mettre de l’huile sur le feu et amplifier les divergences entre les deux camps sans se soucier des problèmes à connotations religieuse, militaire et culturelle que cela va engendrer. Leurs discours s’adressent généralement à un auditoire bien choisi, adepte des dérives racistes et xénophobes.

Désormais, tous ceux qui n’épousent pas les idées de cet Occident «civilisé», mais qui ne cesse de montrer son visage barbare, et ne cautionnent pas leur idéologie sont voués aux gémonies, et montrés du doigt et dans le prolongement, tous ceux qui dénoncent les exactions et les crimes sionistes envers les victimes palestiniennes vont faire l’objet d’un lynchage médiatique sans précédent savamment orchestré dans le but de les diaboliser, les avilir et les exclure de leur univers.

Cette classification qui définit le bien et le mal, les bons et les mauvais, appelle nécessairement à l’exclusion de l’une ou de l’autre. Et comme toujours l’Occident fort de sa puissance et de sa richesse s’attribue le beau rôle, alors que c’est tout le contraire qui se passe. Il incarne de son propre point de vue la démocratie, la civilisation, le modernisme, le progrès, la liberté, l’universalisme et il est le peuple de la lumière et les autres sont le peuple des ténèbres. Hilarant !

Par ailleurs, les musulmans sont assimilés par une certaine frange de la population occidentale à la barbarie, ils sont traités d’«animaux humains», de terroristes, de tueurs. N’appelle-t-on pas ces dérives racistes d’«incitation à la haine et à la discrimination», des délits qui sont punis par la loi ? Mais les lois sont bafouées et violées par ceux-là mêmes qui sont censés les appliquer, les défendre et les protéger! Ce qui explique le courage qui a inspiré le courage de M. Mokhiber de son poste, à juste titre d’ailleurs.

Le trio infernal États-Unis, Europe et Israël

Les agissements barbares d’Israël sur le terrain en massacrant femmes et enfants et son système basé sur l’apartheid, le racisme et la haine, représentent parfaitement cet Occident dit «civilisé» qui n’épargne ni les civils ni les lieux de culte ni les hôpitaux, ni les ambulances et qui désigne même les nourrissons par le terme de terroristes et propose même de les tuer, dixit l’innommable Nili Naouri.

Et pourtant, les classifications entre êtres humains sont interdites et punies par la loi. Où est la démocratie ? Où sont les conceptions humanistes, laïques et civiques de ce camp qui se veut humaniste et porteur de valeurs universelles ?

Ceci dit, l’alliance naturelle entre le trio infernal États-Unis, Europe et Israël, dont on connaissait les affinités et les rapprochements bien avant cette guerre, poursuit aujourd’hui avec un égal acharnement le même objectif : imposer sa loi et remodeler le monde à sa guise et selon son seul intérêt. Consciente de sa superpuissance dans les domaines militaire, économique et technologique, elle avance méthodiquement avec arrogance sans rien en face d’elle sinon la Russie qui combat malheureusement seule et qui continue à lui tenir tête et à déjouer son plan.

Cette situation si elle venait à perdurer conforterait bien entendu cette alliance qui va exercer sa domination totale sur tous ceux qui ne rentrent pas dans les rangs. Aussi est-il urgent de ne pas laisser faire mais il faut reconnaître l’indéniable disparité des forces.

La majorité du monde s’opposait à cette guerre mais elle n’a pu l’arrêter ni obtenir ne serait-ce qu’une trêve de quelques jours vu sa faiblesse et sa faible influence.

L’aveu d’impuissance des Arabes et des musulmans

Plus pathétique encore, le monde arabo-musulman, empêtré dans ses faiblesses et ses divisions, n’a ni la volonté ni la force pour faire face. Les anciens slogans de l’unité panarabe ont vécu et ont laissé place à la reconnaissance d’Israël par quelques pays. Les discours des dirigeants arabes en Égypte ne viennent malheureusement que confirmer la ligne politique du monde arabe qui sous couvert de slogans creux et inadaptés consiste en un immense aveu d’impuissance et une absence de position claire face au défi de cette alliance.

Reste que pour le moment, seule la Russie montre sa volonté de s’opposer à ce trio infernal dans une tragique solitude et pourrait stopper son avancée sournoise et déjouer son plan machiavélique qui consiste à dominer et à exercer son hégémonie totale sur le reste du monde.

* Médecin exerçant au Canada.