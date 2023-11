Bouargoub s’habille aux couleurs de ses figues de Barbarie

Des journées promotionnelles de la figue de barbarie de Bouargoub se tiendront du 9 au 11 novembre 2023. Elles visent à mettre en évidence l’importance culturelle de ce fruit dans cette région du gouvernorat de Nabeul (Cap Bon).

C’est l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap) qui organise ces journées en collaboration avec le Groupement interprofessionnel des fruits (GIFruits) et la Maison de Jeunes de Bouargoub.

La manifestation sera également appuyée par le projet Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir (Pampat), qui est mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) avec un financement du Secrétariat d’État à l’Économie de la Confédération Suisse (Seco).

Une saveur unique recherchée

Durant ces journées, la ville de Bouargoub s’habillera aux couleurs de ses figues de barbarie avec les variétés Rossa, Gialla et Bianca à la pulpe molle et juteuse ayant une saveur unique qui est chaque fois plus recherchée.

L’événement, auquel prendront part plusieurs invités notamment des acheteurs et des représentants des médias, sera doté d’un programme varié avec un cooking show au restaurant El Ksar lors du coup d’envoi.

Des conférences sur le thème «Figue de barbarie de Bouargoub, un levier de développement régional» occuperont la deuxième journée.

Les exposants et les agriculteurs seront présents pour accueillir les visiteurs de la ville avec une panoplie de produits allant du fruit frais jusqu’aux multiples produits transformés issus de cette plante ancestrale.

En effet, les recettes à base de la figue de barbarie font partie des traditions de Bouargoub et aujourd´hui, les producteurs locaux offrent une large gamme de produits à usage alimentaire.

Au niveau cosmétique, le produit phare incontesté est bien l’huile de pépins de figue de barbarie; plusieurs entreprises nabeuliennes produisent cet élixir de beauté connu pour ses effets anti-âge.

La figue de barbarie a été introduite par les Andalous en Tunisie il y a plusieurs siècles et fait aujourd’hui partie intégrante du paysage du pays, mais l’ancrage historique dans le gouvernorat de Nabeul a toujours été particulièrement fort. Plus de 1500 agriculteurs de la délégation de Bouargoub produisent des fruits en arrière-saison d´excellente qualité sur une période de 6 mois allant du mois de septembre jusqu’au mois de février. Aujourd’hui, Bouargoub exporte environ 700 tonnes de fruits par an, constituant ainsi la part du lion des exportations nationales des figues de barbarie fraîches.

Une riche diversité gustative

Au vue de l´importance socio-économique du patrimoine immatériel lié à la figue de barbarie de Bouargoub, ce fruit a été sélectionnée comme produit phare dans le cadre de la Stratégie nationale de valorisation et de promotion des produits de terroir qui a été lancée en 2022 par le ministère de l’Agriculture avec l’appui du projet Pampat (Onudi /Seco) et qui est mise en œuvre dans le gouvernorat de Nabeul par un ensemble d’acteurs publiques et privés. Afin de mieux fédérer tous les acteurs impliqués dans la Stratégie nationale, une identité visuelle commune a été élaborée pour chaque produit phare.

Prendre part aux festivités organisées autour de ce produit ancestral sera non seulement une occasion de découvrir une riche diversité gustative des figues de barbarie de Bouargoub, mais également une opportunité unique de valoriser un patrimoine immatériel tunisien qui représente un véritable élément fédérateur dans la région.

Site web Pampat.