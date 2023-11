Trente entreprises tunisiennes à la CIIE à Pékin  

Une délégation commerciale composée de plus de 30 entreprises participe à la sixième édition de la China International Import Expo (CIIE) qui se tient du 5 au 10 novembre 2023 à Shanghai, en Chine.

Mené par Conect International pour la deuxième fois consécutive, ce voyage d’affaires est organisé en coopération avec l’ambassade de Tunisie à Pékin, l’ambassade de Chine en Tunisie, l’Agence de promotion des investissements étrangers (Fipa) et l’Office national tunisien du tourisme (ONTT).

Un pavillon de 136 mètres carrés est réservé aux entreprises tunisiennes opérant dans plusieurs domaines, notamment les produits alimentaires, les produits touristiques, les cosmétiques et les produits de santé, a précisé la Conect.

La foire est considérée comme l’un des événements commerciaux les plus importants. Il met en valeur les opportunités économiques dont bénéficient les pays en développement comme la Tunisie afin qu’ils puissent commercialiser leurs produits directement auprès des plus grands fournisseurs chinois qui, à leur tour, cherchent à dynamiser leur commerce extérieur et à consolider leurs relations d’investissement.

La 6e édition devrait accueillir des invités de 154 pays, régions et organisations internationales et enregistrer plus de 3 400 exposants et 394 000 visiteurs.

Le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et la Chine, au cours des quatre premiers mois de 2023, a atteint environ 763 millions de dollars, soit une hausse annuelle de 12,5%.

Le nombre de visiteurs chinois en Tunisie a été multiplié par 4,5, passant de 7 000 touristes chinois en 2017 à 32 000 en 2019. Afin d’augmenter le nombre des Chinois, la Tunisie les a récemment exemptés de visa.

Il convient aussi de rappeler, dans ce contexte, que la Chine est, depuis plusieurs années et de très loin, le premier déficit commercial de la Tunisie.