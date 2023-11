Bobsleigh : La Tunisie se prépare pour une qualification aux Jeux olympiques d’hiver

La sélection nationale tunisienne de Bobsleigh prendra part, demain à Pyeongchang en Corée du Sud, à deux courses comptant pour la qualification aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver Gangwon 2024.

Dans un entretien téléphonique le Président du Comité national olympique tunisien (Cnot) et membre du CIO, Mehrez Boussayene a fait part, ce mercredi 8 novembre 2023, du soutien et des encouragements du Comité Exécutif à la sélection nationale de Bobsleigh composée de Johnattan Lourimi, Beya Mokrani et Sophie Ghorbal à la veille des deux courses attendues demain.

«Les membres de l’équipe conduits par Ihab Ayed ont exprimé leur détermination à relever le défi afin d’ inscrire le nom de la Tunisie, pour la première fois, dans le registre des jeux olympiques d’ hiver», indique le Cnot, qui réaffirme son engagement à tout mettre en œuvre pour assurer la 1ere qualification de la Tunisie aux Jeux Olympiques d’ hiver

Y. N.