Tunisie : le SNJT recense  210 agressions contre des journalistes en un an  

Quelque 210 agressions contre des journalistes ont été recensées en Tunisie en l’espace d’un an, dont 178 commis par des «autorités officielles» et des dizaines qualifiées de «graves», durant la période comprise entre le 15 octobre 2022 et le 15 octobre 2023.

C’est ce qu’a indiqué la cellule de veille du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), lors d’une conférence de presse jeudi 9 novembre 2023.

Au total, 237 personnes ont été victimes d’attaques, dont 92 femmes et 145 hommes, et 32 des 237 attaques ont été commises dans l’espace virtuel, précise la même source.

Les journalistes attaqués travaillaient principalement sur des sujets électoraux (60 cas), sociaux (27), sécuritaires (11), culturels (10) et parlementaires (8).

Le Syndicat des journalistes appelle le gouvernement à condamner publiquement les atteintes à la liberté de la presse et à la liberté d’expression et à éviter toute incitation à la violence contre les journalistes.

Il appelle également au retrait des législations «portant atteinte à la liberté d’expression et à la liberté de la presse», notamment le décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022 relatif à la lutte contre les infractions liées aux systèmes d’information et de communication. Le SNJT souligne en outre la nécessité d’adopter une approche participative dans l’élaboration de toutes les lois sur la liberté de la presse et la liberté d’expression, et de respecter le droit d’accès des journalistes à l’information.