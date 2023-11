Tunisie Telecom poursuit son appui à la transformation digitale des institutions éducatives

Tunisie Telecom a signé, le 3 novembre 2023, une nouvelle convention avec l’Amicale tunisienne de l’enseignement privé (Atep), rassemblant plus de 5800 adhérents répartis dans tout le pays au sein des jardins d’enfants, écoles primaires, collèges, lycées, centres de formation professionnelle et instituts supérieurs.

Le PDG du groupe, Lassâad Ben Dhiab, a affirmé, lors de la cérémonie de signature, que «cette convention s’inscrit dans le cadre du rôle sociétal de Tunisie Telecom en soutenant continuellement l’éducation et la transformation digitale des établissements d’enseignement dans notre pays.»

Grâce à cette convention, les élèves et les étudiants bénéficieront des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques, telles que des offres mobiles et fibre optique, ainsi qu’un support pour les solutions high value avec le cloud et l’IoT, éléments désormais essentiels pour la réussite de tout cursus d’apprentissage intégrant les outils technologiques avancés. Cette convention est le résultat des démarches initiées par les équipes commerciales et technico-commerciales de la direction régionale de Sousse.