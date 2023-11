Sfax accueille le tournoi de football pour enfants «Champions du Monde»

La 4e édition du tournoi de football pour enfants intitulé «Champions du Monde», se tiendra, ce dimanche 12 novembre 2023, au complexe sportifs Sportissimo, à Sfax, à partir de 9h00.

Depuis sa création en 2020, le tournoi s’est largement développé. Alors que la première édition s’était jouée avec deux équipes seulement, la troisième édition (2022) a impliqué sept académies, soit près de 100 enfants touchés. Cette année, huit équipes joueront pour le trophée des «Champions du Monde» pour la première fois au gouvernorat de Sfax, en dehors du Grand Tunis.

Ce tournoi est organisé par l’ambassade d’Argentine, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports organisent, grâce aux financements du ministère des Affaires étrangères italien et de la Fondation UEFA pour l’Enfance.

Le but de cette activité est de transmettre aux petits sportifs les valeurs du travail en équipe et le respect d’autrui, ce qui contribuera en retour à favoriser l’inclusion et l’esprit de cohésion communautaire. A travers la présence d’arbitres, un règlement accordé entre les écoles participantes et l’intégration de groupes d’enfants de différentes origines, cette activité vise également à améliorer la capacité des enfants à accepter et à respecter l’autre.

Chaque individu doit avoir la possibilité de pratiquer le sport sans discrimination d’aucune sorte et dans un esprit sportif qui exige la compréhension mutuelle, l’esprit d’amitié, la solidarité et le fair-play.

Toute forme de discrimination à l’égard d’un pays ou d’une personne fondée sur des considérations de race, de religion, de politique, de sexe ou autres est incompatible avec l’appartenance à l’esprit sportif.

A travers cette initiative, l’objectif est de fournir des opportunités aux enfants issus des communautés hôtes et migrantes vivant en Tunisie notamment ceux en situation de vulnérabilité, et ceci par le biais de projets qui adoptent le sport et particulièrement le football comme facteur de changement.

Ces activités mises en place dans les régions cibles visent à favoriser l’inclusion et le développement des capacités des enfants tunisiens et migrants notamment ceux à risques ou en situation de vulnérabilité.