Marathon Comar 2023 J-11 : Tunis court, chante et danse

Le Marathon Comar de Tunis-Carthage, organisé par les Assurances Comar, aura lieu le 3 décembre 2023, et permettra à quelque 7000 professionnels et amateurs de la course à pied d’effectuer une boucle joignant la capitale à sa banlieue.

Le marathon étant, à la fois, une compétition sportive et une fête populaire, la participation massive des coureurs est recherchée par les organisateurs qui ciblent aussi bien les champions de cette discipline en quête de performances, de titres et de récompenses, que les amateurs issus des clubs de running, les coureurs de dimanche ou les simples curieux, soucieux de prendre part à un événement sportif et populaire qui, le temps d’une course, accapare l’attention du public et suscite l’intérêt médias.

C’est pourquoi, on s’attend à ce que la ligne de départ de la 36e édition du Marathon Comar verra s’aligner, tour à tour, des athlètes accomplis qui ont déjà un bon palmarès pour avoir souvent pris part à des compétitions similaires, que des athlètes amateurs qui espèrent améliorer leurs performances ou des coureurs lambdas, si l’on peut les qualifier ainsi, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, voire des séniors et des enfants, qui participent pour le plaisir ou pour tester leurs capacités et leurs sensations.

C’est pour permettre cette large participation que les organisateurs du Marathon Comar ont, dès le début, conçu un programme diversifié susceptible de cibler le plus grand nombre où sport, culture, tourisme et fête populaire se conjuguent pour faire de Tunis, le temps d’une journée, un lieu de partage, de convivialité et de joie de vivre.

A cet effet, il y aura, comme chaque année, le marathon proprement dit long de 42,195 Km, qui verra s’aligner des coureurs chevronnés, à côté du semi-marathon long de 21,1 Km ouvert aux amateurs de running de tous âges et de toutes conditions, et de la course pour tous longue de 5 Km dédiée aux coureurs de dimanche soucieux de maintenir leur forme physique et d’entretenir leurs sensations.

Tous ces coureurs, et notamment les étrangers, se font souvent accompagner par leurs proches qui viennent prendre part à la fête, mais aussi pour découvrir la ville de Tunis et ses environs, qui ne manquent pas d’attractions touristiques : des ruelles chatoyantes de la médina de Tunis, aux jardins rutilants de La Marsa et de Sidi Bou Saïd, en passant par les vestiges punico-romains de l’immortelle Carthage.

