Les stratégies d’excellence oléicole en débat à Tunis

La 3e Conférence euro-méditerranéenne, qui s’est déroulée du 23 au 25 novembre 2023 à l’Institut national agronomique de Tunisie (Inat), a représenté un moment charnière pour le secteur oléicole.

Par Dr. Asma Mami Maazoun *

Organisée sous le thème «Stratégies de succès et excellence oléicole : systèmes de management, labellisation et certification des produits pour une filière oléicole performante et durable», cette conférence a réuni une pléiade d’experts, de producteurs et de chercheurs afin d’explorer les défis cruciaux de l’industrie.

La première journée s’est axée sur la sensibilisation et la diffusion, mettant en avant la campagne «Savourons l’or vert Servagri». Des présentations et des ateliers ont exploré des aspects tels que les stratégies de clustering, et les accords visant à garantir la qualité de l’huile d’olive vierge extra. Un cooking show a ajouté une dimension culinaire à l’événement, illustrant l’importance des échanges et des liens au sein de la filière oléicole.

La deuxième journée a offert des sessions plénières axées sur quatre thématiques essentielles. Les normes internationales, le management dans les filières oléicoles, la traçabilité et la transparence, ainsi que les labels géographiques qui ont été examinés en profondeur. Chaque session a apporté des éclairages précis sur les défis et les opportunités de la filière, enrichissant ainsi les connaissances des participants.

La troisième journée a célébré les résultats concrets du Cluster Servagri, un projet issu du programme IEV de la coopération transfrontalière Italie-Tunisie 2014/2020 dans le domaine oléicole. Des diagnostics aux analyses, en passant par les suivis, cette journée a souligné l’importance de la capitalisation des connaissances. Un atelier de dégustation a mis en avant la qualité des huiles d’olive vierges extra, apportant une dimension sensorielle à la réussite du projet.

Cette conférence a transcendé le simple cadre d’une réunion académique. Elle a été le théâtre de partages d’idées, de discussions stratégiques et de réflexions approfondies sur l’avenir de la filière oléicole. Les retombées attestent que cet événement a constitué un moment charnière, propulsant la filière vers une ère de durabilité, d’excellence et de performances accrues.

* Chercheur à l’Institut national agronomique de Tunisie.