Les raisons du second mandat de dépôt contre Wadie Jary  

Selon le chroniqueur Nejib Dziri, le deuxième mandat de dépôt émis contre le président de la Fédération tunisienne de football (FTF) concerne une somme d’argent non encore parvenue à la FTF et un certain nombre de ballons offerts par la Confédération africaine de football (CAF)… et qui ont été retrouvés dans les dépôts de la FTF.

Néjib Dziri, un chroniqueur proche du régime et souvent bien informé, parlait ce matin, mercredi 29 novembre 2023, dans la matinale de IFM, L’Emission impossible. Il a indiqué que la FTF a organisé, à Tunis, une compétition d’équipes scolaires de football, en collaboration avec la CAF et avec la participation du ministère de la Jeunesse et des Sports et de celui de l’Education. Récemment, le ministère de la Jeunesse et des Sports a envoyé un courrier au président de la FTF exigeant la restitution de la somme d’argent versée par la CAF à la FTF, ainsi que les ballons qu’elle lui a envoyés et qui sont destinés aux écoles tunisiennes. N’ayant pas reçu de réponse, le ministère a déposé plainte contre le président de la FTF.

Vérification faite, il s’est avéré que l’argent de la CAF n’a pas encore été versé dans les caisses de la FTF. Quand aux ballons, déjà livrés à la FTF, ils sont dans les dépôts de celle-ci où ils ont été comptés, et le nombre est bon !

Où est donc le problème, et pourquoi le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Tunis a-t-il émis un second mandat de dépôt contre de Wadie Jary ? Réponse de l’imperturbable Néjib Dziri : «Pour vérifier s’il y a eu ou non malversation».

Commentaire ironique de l’avocate et chroniqueuse dans la même émission : «Pour comprendre cette affaire, je conseille aux auditeurs de lire le roman de Franz Kafka intitulé ‘‘Le Procès’’».

Ce roman, chef d’œuvre de la littérature mondiale paru en 1925, relate les mésaventures de Joseph K. qui se réveille un matin et, pour une raison obscure, est arrêté et soumis aux rigueurs de la justice. Mais il ne sait absolument pas de quoi il est accusé…

Rappelons qu’un premier mandat de dépôt a été émis contre Wadie Jary, le 26 octobre dernier, suite à une plainte déposée par le ministère des Sports et de la Jeunesse dans le cadre d’une affaire de contrat signé en sa qualité de président de la FTF en 2020 avec le directeur technique national Sghaïer Zouita.

Pour la FTF ledit contrat a été conclu entre la Fédération et l’ancien directeur technique «conformément aux mêmes procédures et dispositions que les autres contrats signés par les anciens directeurs techniques, durant plus de vingt ans par les différents bureaux fédéraux qui se sont succédé et qui ont été approuvés par le ministère de la Jeunesse et des Sports». Mieux encore, il a été avalisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

I. B.