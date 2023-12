Marathon Comar 2023 J-2 : inauguration du Village Marathon (photos)

Le Village Marathon Comar a été inauguré ce matin, vendredi 1er décembre 2023, à l’avenue Habib Bourguiba, au centre-ville de Tunis, en face du siège des Assurances Comar, principal organisateur du Marathon Comar de Tunis-Carthage, dont le coup d’envoi est prévu dans 48 heures, dimanche 1er décembre, à 8 heures.

Le Village Marathon, qui regroupe des stands des différents partenaires de cet événement sportif, culturel et populaire, sera pendant deux jours, le lieu de rencontre des participants, coureurs professionnels et amateurs, partenaires institutionnels et sponsors officiels, mais aussi du grand public, coureurs du dimanche, curieux et badauds. Les uns pour confirmer leur participation, retirer leurs dossards, s’imprégner de l’ambiance et se mettre dans le bain de la course. Les autres pour s’informer sur les divers volets du programme de cet événement qui, espèrent les organisateurs, va attirer quelque 7000 participants.