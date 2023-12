Elyes Chaouachi annonce la récupération de son passeport

Elyes Chaouachi fils de l’ancien ministre Ghazi Chaouachi en détention depuis février dernier, a annoncé ce samedi 2 décembre 2023, qu’il a enfin pu récupérer son nouveau passeport.

«Pour être honnête, je n’aurais jamais imaginé que je serais aussi content d’un renouvellement d’un passeport car c’est un droit, et non pas un avantage.» a-t-il commenté dans un post publié sur sa page Facebook, sachant qu’il avait récemment exprimé son inquiétude en l’absence de réponse depuis qu’il a déposé auprès du consulat tous les documents nécessaires pour renouveler son passeport depuis le 21 octobre dernier.

Dans une déclaration, jeudi dernier sur Shems FM, Elyes Chaouachi avait affirmé que toutes les autres demandes avaient été traitées sauf la sienne et qu’il s’inquiétait car le délai de son visa allait expiré : «cela va impacter mon travail que j’espère ne pas perdre… car je serai obligé de rentrer en Tunisie et je risque de me retrouver là où se trouve Ghazi Chaouachi », avait-il lancé, en rappelant qu’il fit l’objet d’une plainte déposée par la ministre de la Justice et qu’il est cité à comparaître en janvier 2024.

Après avoir récupéré son passeport ce jour, Elyes Chaouachi a remercié tous ceux qui l’ont soutenu en commentant : «Sans vous et votre contribution à la campagne, les autorités n’auraient pas répondu – merci beaucoup 🌷».

Notons que son père, Ghazi Chaouachi ancien ministre et ancien député Attayar est en détention depuis février dernier dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat. Son fils Elyes mène à Paris une campagne en faveur de son père et de tous les détenus dans cette affaire.

«La Tunisie est présidée par un despote et un phénomène psychiatrique. ….Le président décapite l’opposition dans un pays miné par la crise économique et diplomatique. Tout ce qui s’est passé depuis son coup d’État en 2021 doit être effacé de la mémoire collective au profit d’une refondation dont il est l’unique acteur», avait-il notamment indiqué, lors d’une réunion organisée à Paris en octobre dernier, en soutien aux prisonniers dans cette affaire.

