La Marsa | Arrestation d’un dealer de cocaïne opérant à Gammarth

Les Unités sécuritaires de La Marsa ont arrêté, un individu recherché pour trafic de drogue dans la banlieue nord de Tunis et en particulier à Gammarth.

L’opération a été menée par la brigade de police judiciaire de La Marsa sur la base d’informations précises, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), en ajoutant que les investigations ont révélé que le suspect utilisait deux lieux pour dissimuler sa marchandise illicite : le domicile de sa mère, situé à La Marsa, et sa propre résidence dans une cité de la même région.

Une opération a donc été menée en coordination avec le Parquet et a permis l’arrestation du trafiquant et la saisie d’une quantité non négligeable de cocaïne ainsi qu’un sachet contenant de la marijuana et une somme d’argent de 650 dinars, ajoute encore la DGSN.

Sur ordre du ministère public, l’individu a été placé en détention et les investigations menées par la PJ de la Marsa se poursuivent