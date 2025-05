Génération perdue ? Non, génération lucide, qui trace sa voie…

Dans le métro de l’Ariana, ils étaient deux. Deux jeunes, debout dans le vacarme indifférent du quotidien, portant un tee-shirt noir frappé de deux mots blancs : «جيل ضايع». «Génération perdue».

Tarek Kaouache *

Un slogan jeté comme une bouteille à la mer. Une provocation douce. Une mélancolie en coton. Et une claque silencieuse à l’ordre établi.

On aurait pu détourner le regard, penser à une mode passagère, un écho de TikTok ou une lubie urbaine. Mais non. Il y a autre chose dans ce جيل ضايع floqué sur la poitrine. Quelque chose qui palpite. Une revendication. Une ironie assumée. Et surtout, une réponse muette à l’accusation collective : «Vous êtes foutus.»

Ils ont retourné le stigmate. Transformé l’étiquette en étendard.

«جيل ضايع» ce n’est pas une reddition. C’est un manifeste. Un mouvement

Ils vivent dans une Tunisie à l’horizon souvent flou, entre promesses fanées et diplômes sans avenir. Ils ont grandi au rythme des désillusions, les yeux rivés sur une mer qu’ils ne traverseront peut-être jamais. Et pourtant, ils créent. Ils inventent. Ils s’expriment. Même si c’est sur un tee-shirt, entre deux rames de métro. Ce n’est pas un cri de détresse, c’est un art de survivre. Et peut-être même un art de renaître.

La génération perdue ? Non. La génération lucide. Celle qui sait que les anciennes recettes ne marchent plus. Celle qui ne veut plus jouer le jeu d’un avenir qu’on leur impose. Celle qui, avec ironie et courage, trace son propre chemin, même s’il est cabossé.

Et si, au fond, «جيل ضايع» devenait le début d’un nouveau récit? Pas celui d’une perte, mais celui d’une mue.

* Formateur et consultant indépendant en économie sociale et solidaire.