Reprise de l’investissement touristique en Tunisie

Les intentions d’investissement touristique déclarées jusqu’au 10 avril 2025 sont estimées à 750 millions de dinars (MDT), a déclaré le DG de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), Mohamed Mehdi Haloui, précisant que des investissements qataris devront être réalisés à Tabarka, dans la région du nord-ouest de la Tunisie.

Dans une interview accordée à l’agence Tap, le responsable a annoncé qu’un portefeuille d’une valeur de plus de 550 MDT, a déjà été examiné par l’Instance tunisienne de l’investissement (TIA), ajoutant que pour la fin de l’année 2025, les prévisions tablent sur plus d’un milliard de dinars d’intentions d’investissement, «car nous attendons également d’autres déclarations d’intentions d’investissement arabes».

Au cours de l’année 2024, les intentions d’investissement locaux et étrangers dans le secteur touristique se sont élevées à plus de 900 MDT, rappelle encore Haloui, estimant que ces intentions d’investissement «revêtent une grande importance car elles montrent le retour de la confiance des investisseurs dans le secteur touristique tunisien».

Répondant à une question sur le tourisme alternatif, le responsable a affirmé que les petits investissements dans le tourisme alternatif contribuent à la réalisation d’un développement intégré, en permettant, notamment aux jeunes et aux catégories ayant une faible capacité financière, d’investir dans le secteur touristique.

«Cette année, le tourisme alternatif a enregistré une évolution par rapport à l’année écoulée. Cela est perceptible au niveau de la hausse du nombre des autorisations préalables, en dépit de la faible valeur des investissements», a-t-il fait savoir.

Des projets des cahiers de charges régissant les hébergements touristiques ont été élaborés. Ils seront transmis aux différents ministères concernés pour consultation avant d’être examinés et adoptés par le gouvernement, a encore précisé le DG de l’ONTT, ajoutant que la révision des cahiers des charges est une nécessité pour alléger les procédures d’ouverture des hébergements touristiques et de permettre aux jeunes, dont les capacités financières sont limitées, de créer leurs propres projets.

Cette révision permettra, également, aux maisons d’hôte non déclarées et qui opèrent illégalement (dont le nombre s’élève à 2 000), de régulariser leurs situations, a indiqué le responsable, en rappelant, par la même occasion, les avantages accordés aux jeunes promoteurs voulant réaliser des investissements touristiques dans les zones de développement régional (21 gouvernorats exceptés ceux de Nabeul, Monastir et Grand Tunis), lesquels peuvent bénéficier d’une prime de 15% de la valeur d’investissement ou de 30% de la valeur d’investissement, en plus d’autres exonérations fiscales et douanières, ainsi que d’une formation adéquate.

Après une absence en 2022, la Tunisie a figuré, en 2023, dans le rapport international de l’Organisation mondial du Tourisme (OMT) réalisé par le Financial Times sur les investissements étrangers touristiques, avec 6 projets internationaux d’une valeur totale de 150 MDT.

Tap.