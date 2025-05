Tunis | Verdicts dans l’affaire d’envoi de Tunisiens dans les zones de conflits

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme du tribunal de première instance de Tunis a prononcé son verdict dans l’affaire d’envoi de Tunisiens dans les zones de conflits, dans laquelle est notamment poursuivi l’ancien chef du gouvernement et ancien ministre de l’Intérieur nahdhaoui Ali Larayedh.

Selon des sources proches du dossier citées par Mosaïque FM, Ali Larayedh, a été condamné à une peine de 34 ans de prison ferme ce vendredi 2 mai 2025 à l’issue d’une enquête, qui a duré plusieurs années et qui a mis en lumière l’implication présumée de plusieurs individus dans la facilitation du départ de Tunisiens vers des foyers de tension, notamment en Syrie.

Outre la condamnation d’Ali Larayedh, la justice a également prononcé des peines à l’encontre de deux anciens cadres sécuritaires : Fathi Beldi et Abdelkrim Laabidi, qui ont été condamnés à 26 ans ferme chacun dans cette même affaire, ajoute la même source.

D’autre part, selon le chroniqueur Ettassia TV Riadh Jrad, on compte d’autres jugements prononcés ce jour : Noureddine Guendouz et Hichem Saadi ont été condamnés à 36 ans, Lotfi Hammami à 28 ans, Seifeddine Raies à 24 ans et Sami Chaar à 18 ans.

Les réactions à ce jugement ne devraient pas tarder à se manifester, tant au niveau politique, en particulier le parti islamiste Ennahdha, que de la société civile, sachant que les avocats des condamnés décideront probablement de faire appel de ces décisions.

Y. N.