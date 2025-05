Larayedh condamné à 34 ans | Ennahdha dénonce et accuse

Le parti islamiste Ennahdha a vivement réagi à la condamnation de son vice-président et ancien chef du gouvernement Ali Laarayedh à 34 ans de prison dans l’affaire d’envoi de Tunisiens dans les zones de conflits.

Dans un communiqué publié ce samedi 3 mai 2025, le bureau exécutif du parti islamiste a dénoncé un « jugement éminemment politique et une instrumentalisation de la justice par le pouvoir en place », en affirmant qu’Ali Larayedh n’a aucun lien avec cette affaire et que « les accusations le visant sont fabriquées et dénuées de tout fondement juridique ou fait incriminable »

Selon Ennahdha, ce verdict « s’inscrit dans l’instrumentalisation de la justice, utilisée comme outil de règlement de comptes politiques contre les opposants et étouffer toute voix libre », lit-on encore dans le communiqué du parti islamiste qui réaffirme sa solidarité inconditionnelle à Ali Larayedh.

La même source a lancé un appel pressant à l’unité pour faire face à ce « tournant dangereux de l’histoire du pays et imposer une voie de respect des droits, des libertés et de la démocratie»…

Y. N.