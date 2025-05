L’OCTT dénonce un cas de torture contre un jeune détenu à Bizerte

L’Organisation contre la torture en Tunisie (OCTT) a dénoncé, ce samedi 3 mai 2025, un cas de torture contre un jeune de 19 ans détenu à Bizerte

Dans son communiqué, l’OCTT a exprimé sa vive indignation et sa profonde préoccupation face a ce nouveau dépassement en alertant sur l’état de santé de Rayan Khelifi, âgé de 19 ans et qui est en pleine préparation de son examen du baccalauréat, tout en affirmant que selon les informations relayées par son avocate, le jeune homme aurait été victime de graves maltraitances

La torture constitue un crime imprescriptible au regard de la loi, rappelle l’organisation, qui souligne que tout agent public reconnu coupable de tels actes s’expose à des sanctions inéluctables, et que l’État tunisien porte une responsabilité conjointe dans de tels cas.

L’OCTT a de ce fait appelé le ministère public à ouvrir sans délai une enquête urgente pour faire la lumière sur les circonstances exactes de cette affaire, en soulignant la nécessité de traduire en justice tous les individus impliqués, qu’ils aient ordonné, exécuté, participé ou tenté de dissimuler ces actes de torture.

La même source a par ailleurs demandé le transfert immédiat de Rayan Khelifi de l’établissement pénitentiaire et son placement sous surveillance médicale dans un centre hospitalier, afin de lui garantir l’accès aux soins de santé physiques et psychologiques indispensables pour se remettre des traumatismes subis.

Cette affaire met une fois de plus en lumière la nécessité d’une vigilance constante et d’une application rigoureuse des lois contre la torture en Tunisie, sachant que l’OCTT entend suivre de près l’évolution de cette situation pour que justice soit rendue à Rayan Khelifi et que de tels actes ne restent pas impunis.

