Tunis | Les enfants rouges de Lotfi Achour samedi à l’IFT

L’Institut français de Tunisie (IFT) invite à une projection exceptionnelle du film poignant de Lotfi Achour, « Les enfants rouges ».

Ce samedi 6 mai à 18h, l’auditorium de l’IFT vibrera au rythme de cette œuvre cinématographique marquante qui offre une perspective unique et touchante, explorant des thématiques profondes et actuelles à travers le regard sensible de Lotfi Achour.

Rappelons que Les enfants rouges, lauréat du Tanit d’Or du meilleur long métrage de fiction aux Journées Cinématographiques de Carthage 2024, a fait sa sortie dans les salles le 23 avril dernier.

Synopsis :

Alors qu’ils font paître leur troupeau dans la montagne, deux adolescents sont attaqués. Nizar, 16 ans, est tué tandis qu’Achraf, 14 ans, doit rapporter un message à sa famille…